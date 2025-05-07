Рига планирует реформировать систему общественного транспорта: но сперва проведет исследование

Концептуальный пересмотр маршрутной сети общественного транспорта в Риге не проводился уже более 30 лет. За это время городская среда и привычки жителей претерпели значительные изменения - изменилась структура мест для проживания и мест для работы, увеличилось использование личного автотранспорта и развилось предложение услуг микромобильности.

В то же время общественный транспорт по-прежнему играет важную роль в повседневной жизни рижан, но существующую систему необходимо привести в соответствие с современными потребностями мобильности, поясняют в самоуправлении.

Чтобы создать сеть общественного транспорта, отвечающую современным потребностям, сначала будет проведено глубокое исследование текущей ситуации - как рижане передвигаются в настоящее время, каковы их предпочтения, привычки и потребности. Особое внимание будет уделено общественному мнению, и в рамках исследования будет проведен обширный опрос жителей об их опыте и потребностях в использовании общественного транспорта.

На основе полученных данных будут разработаны два возможных сценария реформирования сети общественного транспорта Риги - каждый со своим подходом, акцентами и решениями. Они будут оценены с точки зрения выгоды для пользователей общественного транспорта, затрат для города.