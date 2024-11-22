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Рига играет важную роль в создании специального трибунала по расследованию войны против Украины

© LETA 22 ноября, 2024 18:36

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Риге должен быть достигнут прогресс в создании специального трибунала по расследованию войны против Украины, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере на встрече с заместителем руководителя офиса президента Украины Ириной Мудрой.

В Министерстве юстиции агентству ЛЕТА сообщили, что министр сегодня встретилась с Мудрой, а также представителями министерств юстиции и иностранных дел Украины, чтобы обсудить вопросы ответственности России.

В Риге сегодня проходит международное совещание, на котором прорабатываются правовые механизмы создания специального трибунала по расследованию войны против Украины.

По словам министра юстиции, она хотела бы, чтобы рижское собрание стало важным шагом в процессе создания специального трибунала, продвинув дискуссии от экспертного к политическому уровню. Для этого важно активно работать над поиском компромиссов, сотрудничая с международными партнерами и демонстрируя общую приверженность достижению справедливости и ответственности за совершенные преступления в глобальном масштабе. "Общими усилиями мы должны остановить Россию - это вопрос безопасности всей Европы", подчеркнула министр.

На встрече украинская сторона выразила благодарность Латвии за активную поддержку и организацию собрания, а также надежду, что уже в следующем году можно будет достичь политического соглашения о создании специального трибунала. Кроме того, обсуждалось сотрудничество министров юстиции в региональных форматах и будущие приоритеты, включая расширение реестра убытков и более активную деятельность по передаче Украине замороженных российских активов.

К настоящему моменту в реестр убытков за совершенные Россией преступления, созданный в мае 2023 года при поддержке 43 стран и Евросоюза, подано более 12 000 заявок. В будущем планируется создать полный механизм компенсации и задействовать больше стран.

Кроме того, рассматривался вопрос мобилизации активов Центробанка России и возможности использования замороженных средств для поддержки Украины, а также роли Латвии в международной коалиции по возвращению в семьи похищенных украинских детей. С 24 февраля 2022 года Россия депортировала не менее 20 000 украинских детей, из которых в Украину на данный момент удалось вернуть примерно 1000 детей.

Как сообщалось, в Риге проходит 12-е заседание основной группы по созданию трибунала по расследованию войны против Украины с участием заместителя руководителя офиса президента Украины Мудрой.

На состоявшейся в пятницу пресс-конференции Мудрая заявила журналистам, что трибунал может начать работу в течение пары лет.

Она поблагодарила Латвию, МИД Латвии и министра иностранных дел Латвии Байбу Браже за организацию собрания основной группы.

В Риге собрались юристы из 39 стран, однако всего в основной группе участвует 41 страна, то есть основная часть приехала в Ригу, чтобы обсудить инструменты, которые лягут в основу создания трибунала, рассказала Мудрая, добавив, что переговоры конфиденциальны, но эта встреча основной группы может стать одной из последних перед принятием заключительных решений.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что конфиденциальность собрания - лучший способ прийти к результату. Браже сказала, что есть конкретные шаги, о которых следует договориться, но пока соглашение не достигнуто, она воздержится от более подробных комментариев.

"Мы собрались на совещание и верим, что нам удастся договориться и добиться прогресса. Более чем 40 странам с разными правовыми системами, различающимся национальным регулированием договориться о совместных действиях по чувствительному и важному вопросу не так-то просто. Хочу подчеркнуть, что мы верим - этого можно достичь, поэтому и съехались представители с нескольких континентов", - сказала министр иностранных дел.

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