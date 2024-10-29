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РФ нанесла авиаудар по объекту ЮНЕСКО в центре Харькова (ФОТО)

© Deutsche Welle 29 октября, 2024 12:28

Мир

Один из главных архитектурных памятников Харькова - здание Госпрома - поврежден в результате удара российских авиабомб. Мэр города сообщил о семи пострадавших.

Российские войска поздно вечером в понедельник, 28 октября, нанесли авиаудар по центру Харькова. В результате очередной воздушной атаки произошло прямое попадание в здание Госпрома - памятник национального значения, архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Дом Государственной промышленности в Харькове был построен в 1920-х годах и считается одним из первых советских небоскребов, он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате удара РФ по центру Харькова была также повреждена больница и жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, воска РФ обстреляли город управляемыми авиабомбами. "Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм", - констатировал глава ОВА.

По данным мэра города Игоря Терехова, в результате атаки по зданию Госпрома пострадали семь человек. Терехов сообщил также о пожаре и задымления на месте прилета бомб. В свою очередь Нацполиция Украины сообщила о восьми пострадавших.

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И гарумзиме тянет: Артур Смолянинов уже заговорил на латышском, а в Москве выписали ордер на его арест

Важно 16:15

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Российский актер Артур Смольянинов, который сейчас живет в Латвии, заговорил по-латышски, приглашая на свой очередной концерт в Риге.

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Вентолин убрали из списка, и он сразу подорожал втрое! Что делать пациентам, которым не помогают дешёвые аналоги

Выбор редакции 16:08

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Наша читательница Арианна просит помочь разобраться: "Прошу поднять тему доступности лекарств, их стоимости и причин подорожания аж в три раза. Мой сын - астматик, ему семейный врач выписывает компенсированные препараты. Чаще пользуется вентолином. Сейчас вентолин убрали из компенсационного списка, оставили только салбутамол. Активное вещество одно и тоже в этих двух спреях, но салбутамол почему-то сыну очень плохо помогает и, как оказалось, не только ему одному.

Наша читательница Арианна просит помочь разобраться: "Прошу поднять тему доступности лекарств, их стоимости и причин подорожания аж в три раза. Мой сын - астматик, ему семейный врач выписывает компенсированные препараты. Чаще пользуется вентолином. Сейчас вентолин убрали из компенсационного списка, оставили только салбутамол. Активное вещество одно и тоже в этих двух спреях, но салбутамол почему-то сыну очень плохо помогает и, как оказалось, не только ему одному.

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Пособие по болезни: новый порядок

Выбор редакции 16:01

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Чтобы сократить расходы работодателей, полгода назад было уменьшено число дней, которые работодатель оплачивает работнику по больничному листу, и увеличено число дней, которые оплачивает государство в качестве пособия по болезни. Тем не менее работодатели настаивают на том, чтобы государство снизило их долю участия в оплате больничных листов своим работникам (подробнее о новых веяниях – на стр. 13).
В новой подборке полезной информации  - о порядке оплаты периода болезни работников, который действует в настоящее время...

Чтобы сократить расходы работодателей, полгода назад было уменьшено число дней, которые работодатель оплачивает работнику по больничному листу, и увеличено число дней, которые оплачивает государство в качестве пособия по болезни. Тем не менее работодатели настаивают на том, чтобы государство снизило их долю участия в оплате больничных листов своим работникам (подробнее о новых веяниях – на стр. 13).
В новой подборке полезной информации  - о порядке оплаты периода болезни работников, который действует в настоящее время...

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Предпоследний день октября в Латвии будет теплым: прогноз погоды

Важно 15:51

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Предпоследний день октября в Латвии будет теплым и ветреным, с кратковременными осадками, прогнозируют синоптики.

Предпоследний день октября в Латвии будет теплым и ветреным, с кратковременными осадками, прогнозируют синоптики.

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Признаны виновными: сколько получили заказчики и исполнители убийства Бункуса

Важно 15:43

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Рижский городской суд во вторник признал гражданина России Виктора Кривошея виновным в убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению, а предприниматели Александр Бабенко и Михаил Ульман признаны виновными в заказе убийства и приговорены к 15 годам лишения свободы.

Рижский городской суд во вторник признал гражданина России Виктора Кривошея виновным в убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению, а предприниматели Александр Бабенко и Михаил Ульман признаны виновными в заказе убийства и приговорены к 15 годам лишения свободы.

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Цены не были «взвинчены», так совпало: CSDD оправдывает резкий рост цен практически на все услуги

Бизнес 15:38

Бизнес 0 комментариев

С будущего года автомобилистам следует быть готовыми к повышению цен на несколько услуг, предоставляемых Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD). В частности, подорожает и техосмотр. Особенно ощутимо это будет для владельцев грузовых автомобилей, которым придется платить за техосмотр на 40% больше. В услугах CSDD также планируются другие изменения, пишет портал Jauns.

С будущего года автомобилистам следует быть готовыми к повышению цен на несколько услуг, предоставляемых Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD). В частности, подорожает и техосмотр. Особенно ощутимо это будет для владельцев грузовых автомобилей, которым придется платить за техосмотр на 40% больше. В услугах CSDD также планируются другие изменения, пишет портал Jauns.

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«Козырь Латвии — тотально европейские лица на улицах»: Божена Рынска требует не пускать к нам «дикарей»

Важно 15:30

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Переехавшая в Латвию из России журналистка Божена Рынска назвала на своей странице в Facebook темнокожих мигрантов неприличным словом и посоветовала Латвии не впускать "дикарей" в нашу страну.

Переехавшая в Латвию из России журналистка Божена Рынска назвала на своей странице в Facebook темнокожих мигрантов неприличным словом и посоветовала Латвии не впускать "дикарей" в нашу страну.

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