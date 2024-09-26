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Reuters: Россия тайно создала в Китае новую модель БПЛА

© Deutsche Welle 26 сентября, 2024 08:47

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Россия произвела в Китае новую модель боевого беспилотника, который намерена использовать в войне против Украины, и успешно провела его испытания на территории КНР. Об этом собщило в среду, 25 сентября, агентство Reutersсо ссылкой на оказавшиеся в распоряжении СМИ документы и источники в европейской разведке.

В расследовании агентства речь идет об Ижевском электромеханическом заводе "Купол", который подконтролен российскому госконцерну "Алмаз-Антей". По данным Reuters, "Купол" в сотрудничестве с неназванными китайскими специалистами создал и провел в начале 2024 года в КНР испытания БПЛА "Гарпия-3", а затем направил в министерство обороны РФ отчет о разработке. Дочерняя компания "Алмаз-Антея" уже использовала для производства предыдущей модели этого же типа дронов комплектующие из КНР, писало ранее агентство.

Из попавших к СМИ документов "Купола" следует, что "Гарпия-3" может переносить полезную нагрузку до 50 кг и пролетать около 2000 км. После испытаний в КНР несколько экземпляров "Гарпий-3" и некоторых других дронов, произведенных в Китае, были доставлены в Ижевск для дальнейших тестов, пишет агентство.

"Купол" также отчитался перед Минобороны РФ в том, что может наладить в Китае производство БПЛА "в больших масштабах", чтобы затем использовать их в так называемой "специальной военной операции", под которой российские власти имеют в виду полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ижевское предприятие, "Алмаз-Антей" и Минобороны РФ не ответили на просьбы Reuters предоставить комментарии. В МИД Китая агентство заверили в том, что Пекин не знает о подобных проектах и применяет "строгие меры контроля" в отношении экспорта БПЛА.

В Совете национальной безопасности США заявили, что Белый дом не видел ничего, что бы указывало на причастность или осведомленность официального Пекина к проекту. Однако власти Китая должны брать на себя ответственность за предотвращение сотрудничества местных компаний с российскими предприятиями - в особенности, находящимися под санкциями США как "Купол", отметил собеседник агентства.

 КНДР поставила России более 13000 контейнеров с оружием

В начале сентября американское издание Newsweek сообщило, что КНДР с середины 2022 года отправила в Россию более 13 тысяч морских контейнеров, в которых предположительно находилось вооружение.

По данным южнокорейской разведки, на которое ссылается издание, в контейнерах могли находиться более шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, а также 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другая военная техника.

Кроме того, военную поддержку РФ получает от Ирана. Помимо БПЛА "Shahed", используемых Россией для совершения атак на инфраструктуру Украины, Тегеран передал Москве баллистические ракеты ближнего действия, писали в начале сентября СМИ. Однако по неизвестной причине Иран не поставил России установки для пуска ракет, из-за чего возникли вопросы, будут ли они введены в эксплуатацию вообще, писало ранее Reuters.

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В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

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Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

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Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать