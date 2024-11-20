Reuters: Путин не пойдет на территориальные уступки, но может согласиться на заморозку по линии фронта

Собеседники агентства предположили, что Россия пойдет на заморозку по линии фронта. Три источника предполагают, что возможны переговоры о том, как именно пройдет линия разграничения в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях: несмотря на то, что Россия объявила эти территории своими, ее войска контролируют только 70-80% их территории. Два других собеседника Reuters предположили, что российские войска могут уйти с небольших участков территорий Харьковской и Николаевской областей.

Как отмечает агентство, скорость наступления российской армии – самая высокая за все время войны, не считая самые первые дни вторжения. Дональд Трамп, который обещал быстро закончить войну в случае своего избрания, возвращается в Белый дом в условиях укрепления позиций России. Два собеседника агентства также отметили, что разрешение уходящего президента Джо Байдена бить ракетами ATACMS по российской территории может существенно усложнить ситуацию: Москва уже назвала это эскалацией.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, сказал, что Путин уже давал понять, что заморозка конфликта его не устраивает: «Президент действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам, это первое. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — добавил Песков.