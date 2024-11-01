Решение об использовании иностранного языка в рекламе может принять каждое самоуправление: Центр госязыка

Ранее директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьорк высказала мнение, что Рижская дума затрудняет выполнение задач, возложенных на театр государством, мешая размещению рекламы на русском языке.

Комментируя ситуацию, в ЦГЯ отметили, что Закон о государственном языке требует, чтобы информация, предоставляемая государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, публиковалась исключительно на латышском языке.

Однако закон допускает исключения для использования иностранных языков в местах, доступных публике, например, при предоставлении информации о международном туризме или мероприятиях международного уровня. Эти исключения касаются всех иностранных языков, при этом русский язык не имеет особого статуса.

Решение о допустимости иностранного языка в городской рекламе принимает муниципалитет. "Муниципальные власти лучше знают, что происходит на их территории", – пояснила Реке, добавив, что ЦГЯ может только давать рекомендации по применению исключений для использования иностранного языка.

Законодательство, регулирующее публичную информацию, не предусматривает условий, при которых информация может предоставляться на иностранном языке в зависимости от аудитории, например, если она ориентирована на русскоязычных жителей.

"Важно вести диалог с местным сообществом, и государственные и муниципальные учреждения должны обращаться к жителям только на государственном языке", – подчеркнула Реке.

ЦГЯ считает, что в современных геополитических условиях необходима "активная политика защиты государственного языка", и государство обязано "всеми способами" гарантировать, что латышский язык выполняет свою роль государственного языка, объединяя общество и способствуя его участию в демократическом процессе.

По мнению ЦГЯ, использование государственного языка должно быть приоритетным в городской среде, в том числе на вывесках и в рекламе. Если информация сопровождается переводом на иностранный язык, текст на латышском должен быть главным и не уступать иностранному по размеру и содержанию, как того требует закон.