Ремонт затянулся почти на два года: на армейские базы в Латгалии требуется более миллиона евро

В начале 2021 года на базе в Литауниеках в Прейльском крае стартовала масштабная стройка. До конца года планировалось возвести два склада, оборудовать зоны для стоянок и установить навесы. В начале октября этого года в системе бюро надзора за закупками появились результаты конкурса на 195 000 евро в связи с удорожанием проекта.

«Сейчас уже построены склады, места для стоянки автотранспорта и мастерские на территории базы. Проект реализован», — прокомментировал госсекретарь Министерства обороны Айвар Пуриньш.

В Литуаниеках базируется 35-й пехотный батальон Земессардзе. Здесь действует центр, который обеспечивает ремонт всему автотранспорту в Латгальском регионе. Особенно для военных были важны склады, так как до этого имущество хранилось во временных помещениях контейнерного типа. Ремонт затянулся почти на два года из-за удорожания материалов — в связи с войной в Украине.

«Расходы ощутимо изменились, и компания обратилась в наш центр в связи с тем, что изначальные расценки изменились, и они не могут реализовать проект в границах изначально заложенных сумм. Наше агентство вело переговоры. Были варианты расторгнуть договор, но бюро по надзору за закупками дало заключение, что договор нужно оставить в силе и договариваться о выделении дополнительных средств. Все эти процессы проходили в течение 2022 и 2023 годов», — сказал Айвар Пуриньш.

В итоге стороны пришли к соглашению и в 2024 году строительство завершили, сейчас идёт процесс передачи объектов в эксплуатацию. На втором военном объекте — полигоне Meža Mackeviči в Аугшдаугавском крае, также потребовалось выделение дополнительных денег. Сумма составляет 966 тысяч евро. Однако, по словам Айвара Пуриньша, работы идут по плану.

«Это действующий проект по приведению в порядок стрельбища. Там увеличился объём работ. Начав реконструкцию, констатировали, что кубатура земли, которую начали перемещать, значительно больше. Речь идёт о земляных работах. На стрельбище есть различные валы, нужно перемещать много земли. Эта масса оказалась больше, чем изначально планировалось в проекте».

На стадии завершения находится и возведение моста, который обеспечит заезд со стороны объездной дороги. Его смогут использовать местные жители, отмечают в Аугшдаугавской краевой думе. Сейчас, по мнению исполнительного директора самоуправления Петериса Дзалбе, конфликтов с военными на почве их активных строительных работ нет.

«Изначально противоречия между местными жителями и военными были связаны с тем, что тяжёлая армейская техника передвигалась по неподготовленным волостным дорогам. Сейчас одна дорога со стороны Ваболе приведена в порядок и по ней может передвигаться тяжёлая техника. Каких-то других недовольств от жителей не получали».

Ранее шла речь о возможном выкупе земли, но семья в итоге отказалась, рассказал заместитель председателя Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс.

«Там была одна семья, у которой были обоснованные претензии, так как у них дорога шла через двор. С одной стороны дом, а с другой — хозпостройки. Мы организовали переговоры с НВС о возможном выкупе участка земли, но люди в итоге передумали».

Сейчас на полигоне близится к завершению сдача в эксплуатацию моста через речку Ликсна. Основные работы связаны с возведением стрельбищ.