Рекордный рост числа смертей: что известно о потерях России в Украине к ноябрю

Средний возраст подтвержденных нами погибших россиян в 2024-м году достиг 38 лет — значительный скачок по сравнению с 21 годами среднего погибшего в первые месяцы полномасштабного вторжения.

В течение сентября каждый день в среднем мы фиксировали сообщения о гибели 140 российских военных. Число самих публикаций было гораздо выше, речь именно о подтверждении гибели 140 человек ежесуточно. Показатели октября 2024 стали еще выше - подтверждалось в среднем 152 смерти российских в сутки.

В некоторых некрологах дата смерти относилась к первой половине 2024 года или даже к предыдущим годам войны. Тем не менее темпы роста потерь в последние два месяца в 1,6 раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года. Тогда мы получали подтверждение около 90 смертей каждые сутки.

Рост потерь может быть результатом наступательных операций российских сил в Донецкой области Украины, таких как штурм Угледара, который был захвачен к началу октября, и штурм Покровска, бои на подступах к которому продолжаются.

Среди других возможных причин — постепенное подтверждение российских потерь в Курской области РФ или последствия летней наступательной кампании. Рост сообщений о погибших также может быть сочетанием всех этих факторов.

Больше всего потерь — среди добровольцев. Так мы называем тех, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения. Их доля в общем массиве продолжает расти. Нам удалось подтвердить гибель 16 551 добровольца — это 23% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны.

Меняющееся лицо российской армии

Средний возраст и социальный портрет российских военных - участников вторжения в Украину, существенно менялся с течением времени.

В первые 3 месяца войны типичный погибший солдат российской армии — это 21-летний контрактник, служащий в элитных подразделениях. В 2023 году типичным погибшим был 34-летний заключенный, отправившийся на фронт прямиком из колонии. К осени 2024 года портрет среднестатистического российского военного вновь изменился. Теперь чаще всего погибают добровольцы, то есть те, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения.

Средний возраст погибших в 2024 году — 38 лет.

По меньшей мере 56% всех погибших — люди, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны.

Реальное число людей, пришедших в армию с гражданки уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку мы не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных нами погибших. Некрологи большинства из них сопровождаются фотографиями мужчин в гражданской одежде. Следовательно, велика вероятность того, что они попали на фронт по мобилизации или добровольно подписали контракты. Однако мы не можем утверждать этого однозначно.

Короткая жизнь на фронте

Новоиспеченные контрактники существенно отличаются от профессиональных военных: перед отправкой на фронт они проходят лишь минимальную подготовку, которая длится в разных случаях от трех до десяти дней. Даже z-пропагандисты стали обращать внимание на то, что множество добровольцев сейчас погибают или пропадают без вести в течение 12-18 дней после подписания контракта.

«12.09.2024 подписан контракт. 20.09.2024 направлен в зону СВО. 24.09.2024 признан пропавшим без вести. Итого: 12 дней с момента подписания контракта» - описывает один из типичных случаев блогер Анастасия Кашеварова.

Тем не менее пока российские регионы продолжают успешно привлекать все новых и новых добровольцев в ряды российской армии. Разведывательные службы США и Британии оценивают ежемесячное число добровольцев ВС РФ в 25-30 тыс. человек. Би-би-си не имеет собственных подтверждений этих оценок.

Начиная с сентября этого года потери добровольцев стали превышать потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (20% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

Российская армия продолжает использовать тактику группы «Вагнера», бросая вперед небольшие штурмовые группы на разные направления без особой поддержки. Это приводит к большим потерям в живой силе, но изматывает противника и снижает эффективность украинской артиллерии.

Потери офицеров

С начала вторжения Россия потеряла в Украине 4 338 офицеров, включая уже 8 генералов и еще 477 человек в звании от подполковника и выше.

Генерал Павел Клименко был убит дроном во время поездки на мотоцикле в самом начале ноября.

Родственники солдат еще при жизни Клименко обвиняли генерала его в создании пыточного лагеря в Донецке. По сообщениям СМИ и донецких правозащитников, с разрешения Клименко российских солдат пытали и отнимали у них жалование, а несогласных отправляли на «мясные штурмы».

Каковы реальные потери?

Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Мы предполагаем, что наш данный момент наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

Скорее всего, в последний месяц мы стали фиксировать чуть более высокий процент от общего числа смертей. Это объясняется тем, что родственникам стали возвращать тела российских солдат, которые погибли под Угледаром в течение последнего года, но числились пропавшими без вести. Судя по всему, после захвата Угледара российские военные смогли найти их останки или иным образом зафиксировать смерть.

С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 120 506 до 174 064 человек.

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (в ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября этого года могли погибнуть 21 000 — 23 500 человек.

Следовательно, на основе собранных нами данных можно предположить, что общее число погибших со стороны российской армии и пророссийских сил находится в диапазоне от 141 506 до 197 564 военных.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.

В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.

Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.

К «другим войскам» в графике отнесены военнослужащие ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.

* Упомянутые в тексте издания «Медиазона» и «Медуза» признаны властями РФ иноагентами.