Рекордное число мигрантов спасли у берегов острова Гран-Канария

В воскресенье береговая охрана Испании Salvamento Marítimo доставили на берег 231 человека, они находились на борту деревянной лодки у берегов Гран-Канарии.

Число единоразово спасенных мигрантов является рекордным для острова: по данным Красного Креста, это судно с наибольшим количеством мигрантов, высадившихся на остров с начала ведения учета. Мигранты высадились в доке Аргуинегин, расположенном на юге Гран-Канарии, около семи часов вечера.

Среди находившихся на борту было 58 несовершеннолетних и 13 женщин, которые утверждают, что покинули Гамбию одиннадцать дней назад. Двое из них были доставлены в медицинские учреждения с незначительными патологиями.

Пассажиры судна утверждают, что являются выходцами из стран Западной Африки (Сенегала, Мали и Гвинеи), а также из самой Гамбии, и были спасены в открытом море всего в пяти с половиной километрах от острова.

По данным Министерства внутренних дел Испании, в период с января по сентябрь границы Испании нелегально пересекли более 42 230 мигрантов,** что на 16 000 больше, чем за тот же период 2023 года.

Возможности логистических ресурсов некоторых островов, принимающих мигрантов, таких как Эль-Йерро, который географически и демографически меньше Гран-Канарии, достигли предела этим летом, что вызвало острую дискуссию в испанской политике.

Правительство автономного сообщества Канарские острова, возглавляемое Народной партией и Канарской коалицией, и центральная исполнительная власть (PSOE и Sumar) согласились внести изменения в Закон об иностранцах, чтобы в приеме несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев участвовали все автономные сообщества, и таким образом облегчить ситуацию на островах. Однако, когда это предложение поступило на рассмотрение в Конгресс депутатов, оно было отклонено голосами против от Народной партии, Vox и Junts.

Согласно последнему опросу Центра социологических исследований (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS), иммиграция вновь стала главной проблемой для испанцев: 28,1% респондентов. За ней следуют экономическая ситуация - 23,8% и жилищная проблема (22,7%).