Рейтинги партий: самое ощутимое падение – у «Нового Единства»

Итак, если бы выборы в Сейм состоялись в этом году, то в августе 9,5% респондентов проголосовали бы за Национальное объединение (для сравнения: в июне - 9,9% респондентов).

За ним следует «Новое Единство» с 8,7% (в июне было 10,9%), которое уступило Нацобъединению первое место. По сравнению с июнем рейтинг «Нового Единства» премьер-министра Эвики Силини снизилсяна целых 2,2%.

Тройку лидеров замыкает оппозиционная «Латвия на первом месте» Айнара Шлесерса с 7,4% (в июне 7,3%), за которое следуют «Прогрессивные» - за них в августе были готовы проголосовать 6,4% (в июне 6,7%). Рейтинг партии «Согласие» составил 5,3% (в июне 6,1%), Союз «зеленых» и крестьян набрал 5,1% (в июне 5,3%), «Стабильности!» – 4,7% (в июне 4,1%).

За «Объединенный список» в августе проголосовали бы 4,5% (ранее 5,1%), за «Суверенную власть» – 2,6% (в июне - 2,2%), за Latvijas attīstībai – 2% (ранее 2,4%), за Новую Консервативную партию – 1,8% (ранее 1,5%).

23,2% респондентов ответили, что не знают, за кого голосовать, а 16,2% - не пойдут на выборы.

В опросе принимали участие 1789 граждан Латвии.