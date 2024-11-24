Регистр сухих туалетов, или венец латвийской бюрократии: в стране половину процедур можно ликвидировать

В разговоре о бюрократических процедурах ведущий подкаста Иво Буткевич, в частности, упомянул о том, что до сих пор в разных госучреждениях надо указывать свой номер телефона, хотя он уже есть в других базах данных. Так что приходится запрашивать информацию, которая уже есть в их распоряжении.

"Это что касается эффективности, - заявил Бергс. - Я думаю, что в стране стабильно можно было бы попросту ликвидировать половину процедур. Теперь всякие комитеты, комиссии и рабочие группы по эффективизации заняты адской работой, но они не понимают одной вещи. Они этот же самый бардак пытаются еще раз эффективизировать - или быстрее отвечать станут, или бланк для подачи заявления станет меньше..."

По его мнению, должен быть такой список дел, когда можно сказать "нет, мы этого не делаем".

В качестве примера Бергс упомянул наклеивание номеров на электросамокаты: "Ты слышал, что стало эффективнее и безопасность улучшилась оттого, что там что-то наклеено? Или еще пару лет назад была очаровательная идея - внедрить регистр сухих туалетов. Это эффективно работает? Понимаете, и таких вещей - тысячи".

Вот и оказалось бы, что целый отдел госчиновников не нужен, которые ведут этот учет, считает Бергс.