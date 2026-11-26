Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждались приоритеты нового Кабинета министров в сфере культуры.
Президент подчеркнул, что в сегодняшних условиях именно региональные СМИ способны предоставлять качественную и всестороннюю информацию по вопросам, которые актуальны для населения городов и краев Латвии.
«Региональные СМИ никогда не смогут конкурировать с национальными и международными СМИ, однако их роль важна именно с точки зрения демократии и баланса местной власти», — сказал Ринкевич.
Он обратил внимание на содержащееся в декларации нового Кабинета министров обязательство поддерживать национальные, региональные СМИ и издания диаспоры, которые создают контент только на латышском языке.
Президент и министр также обсудили вопрос о недостаточном финансировании и низком уровне оплаты труда в учреждениях культуры, особенно в учреждениях культурного наследия — музеях, архивах и библиотеках.
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