Президент подчеркнул, что в сегодняшних условиях именно региональные СМИ способны предоставлять качественную и всестороннюю информацию по вопросам, которые актуальны для населения городов и краев Латвии.

«Региональные СМИ никогда не смогут конкурировать с национальными и международными СМИ, однако их роль важна именно с точки зрения демократии и баланса местной власти», — сказал Ринкевич.