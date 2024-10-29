Ребенок получил электротравму: засунул в рот конец зарядного устройства для телефона

Две самые большие опасности в доме, которые могут привести к поражению ребенка электрическим током, - это незакрытые, небезопасные розетки и оголенные, поврежденные провода. Дети также интересуются гаджетами и тянутся к их зарядным устройствам, поэтому не следует оставлять такие устройства подключенными к розеткам в доступном для ребенка месте.

В Латвии зарегистрирована электротравма ребенка после того, как он засунул в рот конец зарядного устройства для телефона, подключенного к розетке.

Как отмечает педиатр клиники "Rabarbers" Катрина Селецка, одной из самых распространенных ошибок является отсутствие в домах специальных устройств для защиты розеток. Маленькие дети часто пытаются вставить в розетки мелкие предметы, что может привести к серьезным травмам.