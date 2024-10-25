Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate

Ребенок оказался в поезде без документов, телефона и денег: зачем звонить в «112»?

© Lsm.lv 25 октября, 2024 11:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник с основательным ужасом столкнулась семья из Юрмалы: их ребенок сел в поезд в темноте — без документов, сумки и телефона, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Десятилетняя девочка запрыгнула в уходящий поезд. Ее телефон, сумка и кошелек — все осталось в руках у провожавшего ее отца. Ехать нужно было до Слоки — впервые в одиночку. Родители были в полной растерянности, боялись, что ребенок, у которого нет ни скидочной карты, ни билета, выйдет наружу или будет высажен на одной из станций — в темноте, без возможности с ними связаться. Потому мама девочки позвонила по единственному номеру, который пришел ей в голову — 112.

«Я сразу сказала службе 112, что мне не нужен экипаж, никто не ранен и не умирает, но у меня такая ситуация. Как мы можем ее решить? И она мне отвечает: я никак не могу вам помочь, ищите в интернете», - говорит мама девочки Лига Штейнберга.

В отчаянии отец принялся объезжать все станции на маршруте Рига — Слока, но ни в Торнякалнсе, ни в Засулауксе, ни в Бабите ребенка не было — перрон были пусты. И отчаяние только росло.

«Огромный стресс. У меня перед глазами появлялись картинки с пропавшими детьми. Я думала — что делать? И только тогда вспомнила, что у железной дороги есть справочная», - вспоминает Лига Штейнберга.

Номер для справок Pasažieru vilciens или Vivi — 8760. Сотрудники центра обслуживания клиентов сразу связались с кондуктором. Кондуктор опознал ребенка, поговорил с ним и помог выйти на нужной остановке. Там девочку встретила заплаканная мама. Оказалось, что билет у дочки был — в кармане. Не было лишь ученической карты, которая позволяет ехать со скидкой.

Но в Vivi говорят, что даже в случаях, когда не хватает документов, детей не высаживают.

Разговор диспетчера с мамой прослушало и руководство единого номера для помощи 112. Нарушений в действиях своего сотрудника там не видят.

«Мы считаем, что была предоставлена полноценная информация, чтобы получить помощь. Пояснено, куда обращаться. Поймите, мы не будем искать в интернете. Мы не справочная, это нужно понимать», - говорит начальник Единого центра контактов Государственной пожарно-спасательной службы Херманис Плиско.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 11 реакций
Комментарии (0) 11 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В садик с годика? Нужно улучшать демографическую ситуацию!

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после окончания уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.

Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после окончания уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.

Читать
Загрузка

Сбившего женщину с ребенком на SUP-борде водителя моторной лодки оштрафовали

ЧП и криминал 14:14

ЧП и криминал 0 комментариев

Выяснилось, чем закончилась история с инцидентом на озере Циецерес, когда водитель моторной лодки сбил SUP-борд с пассажирами и даже не потрудился помочь упавшим в воду женщине и ребенку, несмотря на крики о помощи.

Выяснилось, чем закончилась история с инцидентом на озере Циецерес, когда водитель моторной лодки сбил SUP-борд с пассажирами и даже не потрудился помочь упавшим в воду женщине и ребенку, несмотря на крики о помощи.

Читать

В Рижском аэропорту построят новую вышку управления воздушным сообщением за 51 млн евро

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Новую вышку управления воздушным сообщением в аэропорту "Рига" построит ООО "Aimasa" за 51,256 млн евро без НДС, сообщили агентству ЛЕТА представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

Новую вышку управления воздушным сообщением в аэропорту "Рига" построит ООО "Aimasa" за 51,256 млн евро без НДС, сообщили агентству ЛЕТА представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

Читать

Сильные дожди с градом и снег: в следующие выходные погода испортится

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В начале ноября в Латвии похолодает и местами ожидается первый снег в сезоне, согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозов».

В начале ноября в Латвии похолодает и местами ожидается первый снег в сезоне, согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозов».

Читать

Снова переделать? Коалиции предложат договориться о реформе государственного управления

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Читать

Скандал: дети из Германии, Франции и Финляндии минувшим летом отдыхали в «Артеке»

Важно 13:26

Важно 0 комментариев

Немецкие дети провели три недели каникул в крымском лагере "Артек". Как выяснил немецкий портал t-online, в самом знаменитом с советских времен "пионерском лагере" аннексированного Крыма на летних каникулах побывали дети из Германии, а также, вероятно, Финляндии и Франции, пишет "Дойче велле".

Немецкие дети провели три недели каникул в крымском лагере "Артек". Как выяснил немецкий портал t-online, в самом знаменитом с советских времен "пионерском лагере" аннексированного Крыма на летних каникулах побывали дети из Германии, а также, вероятно, Финляндии и Франции, пишет "Дойче велле".

Читать

За 3 года 500 ревизий и запросов! Муниципалитеты в шоке от госуправления

Новости Латвии 13:07

Новости Латвии 0 комментариев

Спустя три года после административно-территориальной реформы в самоуправлениях продолжается оптимизация структур, в том числе объединение волостных управлений, чему на этой неделе было посвящено заседание подкомиссии Сейма по оценке результатов реформы.

Спустя три года после административно-территориальной реформы в самоуправлениях продолжается оптимизация структур, в том числе объединение волостных управлений, чему на этой неделе было посвящено заседание подкомиссии Сейма по оценке результатов реформы.

Читать