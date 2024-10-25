Ребенок оказался в поезде без документов, телефона и денег: зачем звонить в «112»?

Десятилетняя девочка запрыгнула в уходящий поезд. Ее телефон, сумка и кошелек — все осталось в руках у провожавшего ее отца. Ехать нужно было до Слоки — впервые в одиночку. Родители были в полной растерянности, боялись, что ребенок, у которого нет ни скидочной карты, ни билета, выйдет наружу или будет высажен на одной из станций — в темноте, без возможности с ними связаться. Потому мама девочки позвонила по единственному номеру, который пришел ей в голову — 112.

«Я сразу сказала службе 112, что мне не нужен экипаж, никто не ранен и не умирает, но у меня такая ситуация. Как мы можем ее решить? И она мне отвечает: я никак не могу вам помочь, ищите в интернете», - говорит мама девочки Лига Штейнберга.

В отчаянии отец принялся объезжать все станции на маршруте Рига — Слока, но ни в Торнякалнсе, ни в Засулауксе, ни в Бабите ребенка не было — перрон были пусты. И отчаяние только росло.

«Огромный стресс. У меня перед глазами появлялись картинки с пропавшими детьми. Я думала — что делать? И только тогда вспомнила, что у железной дороги есть справочная», - вспоминает Лига Штейнберга.

Номер для справок Pasažieru vilciens или Vivi — 8760. Сотрудники центра обслуживания клиентов сразу связались с кондуктором. Кондуктор опознал ребенка, поговорил с ним и помог выйти на нужной остановке. Там девочку встретила заплаканная мама. Оказалось, что билет у дочки был — в кармане. Не было лишь ученической карты, которая позволяет ехать со скидкой.

Но в Vivi говорят, что даже в случаях, когда не хватает документов, детей не высаживают.

Разговор диспетчера с мамой прослушало и руководство единого номера для помощи 112. Нарушений в действиях своего сотрудника там не видят.

«Мы считаем, что была предоставлена полноценная информация, чтобы получить помощь. Пояснено, куда обращаться. Поймите, мы не будем искать в интернете. Мы не справочная, это нужно понимать», - говорит начальник Единого центра контактов Государственной пожарно-спасательной службы Херманис Плиско.