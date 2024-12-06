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Разорила деревенского парня: латыши обвиняют Седокову в крушении карьеры Тиммы

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 19:35

Для настроения 0 комментариев

Бывшая супруга Яниса Тиммы, российская певица Анна Седокова, негативно повлияла на карьеру баскетболиста и истощила его финансовые ресурсы, заявил в подкасте VEF Rīga директор детско-юношеской баскетбольной школы "Рига" Гунтис Шенхофc.

Ранее сообщалось, что Тимма решил продолжить карьеру в России, что исключает возможность его выступлений за сборную Латвии.

Шенхофc напомнил, что он сам пригласил юного Тимму из Латгалии в Ригу, чтобы тот мог развиваться в столичной баскетбольной школе и достичь профессиональных высот.

"В прошлом он был простым деревенским парнем из небогатой семьи Краславского района. Его карьера началась с нуля", — отметил Шенхофc.

"Он уверенно стартовал, достиг больших успехов — драфт в НБА и многое другое. Но часто случается, что молодые люди теряют голову от успеха", — добавил он.

Отношения между Тиммой и Седоковой завязались в период, когда баскетболист выступал за российский клуб "Химки" из Московской области.

"Потом он попал в "Химки" с большой зарплатой. И вдруг телезвезда, красавица Седокова начала проявлять внимание к этому деревенскому парню из Краславы, - рассказал Шенхофс. - У него вдвойне снесло крышу. Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю. Чем это закончилось - мне очень жаль по-человечески".

"Я не оправдываю его, но могу понять по-человечески. Финал этой истории печален", — отметил директор школы.

"Седокова разрушила его как спортсмена. Сейчас он никому не нужен, а его карьера фактически завершена. Более того, она оставила его без средств", — резюмировал Шенхофс.

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