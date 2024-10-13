На этот вопрос зрителя ответил гость программы - зампредседателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), сказавший, что данная проблема вторая на очереди и "вскоре будет актуализирована".

"Мы видим вопрос - как же эти люди сюда попадают? В принципе это иммиграционный шлюз, который обеспечивают наши вузы. Эта вот легкая и быстрая прибыль важнее безопасности нас всех и наших национальных интересов", - признал Ратниекс в интервью.

Вице-мэр Риги заметил, что усматривает в этом вопросе участие в том числе и Сейма.

"Этот вопрос я поднимал и в правлении Нацобъединения, это надо решать. Мы больше не можем держать открытым этот иммиграционный шлюз", - уверен Ратниекс.