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Ратниекс: «Мы больше не можем держать открытым этот иммиграционный шлюз» (2)

TV24 13 октября, 2024 09:40

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В эфире TV24 в программе Ziņu top. Rīga runā прозвучал вопрос, нужно ли в самом деле сейчас волноваться по поводу русского языка в публичном пространстве, если сейчас в центре Риги толпами ходят смуглые люди и говорят на совершенно непонятных языках?

На этот вопрос зрителя ответил гость программы - зампредседателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), сказавший, что данная проблема вторая на очереди и "вскоре будет актуализирована".

"Мы видим вопрос - как же эти люди сюда попадают? В принципе это иммиграционный шлюз, который обеспечивают наши вузы. Эта вот легкая и быстрая прибыль важнее безопасности нас всех и наших национальных интересов", - признал Ратниекс в интервью.

Вице-мэр Риги заметил, что усматривает в этом вопросе участие в том числе и Сейма.

"Этот вопрос я поднимал и в правлении Нацобъединения, это надо решать. Мы больше не можем держать открытым этот иммиграционный шлюз", - уверен Ратниекс.

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