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Растрата почти 3 миллионов евро: выгоду получила компания сестры депутата Европарламента (3)

Редакция PRESS 24 сентября, 2024 10:42

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Передача «Ничего личного» (TV3) провела расследование странной расточительности Минземледелия, и выяснила, что за масштабной сделкой, куда необоснованно вбухали 2,7 миллиона евро, стоит компания, связанная с Нацобъединением, сообщает портал Grani.lv.

 Как сообщалось, на днях Госконтроль объявил, что Минземледелия, создавшее себе сеть зарядных станций для электромобилей, сделало это с огромными нарушениями, и из 3,1 миллионов евро без всяких оснований потратило 2,7 миллиона евро (то есть, 87% всей суммы).

Теперь же в публичном пространстве появилась информация — кто конкретно получил выгоду от этой странной сделки. Как утверждает передача «Ничего личного», проект, начатый министром земледелия Каспарсом Герхардсом от Национального объединения, помог отлично заработать фирме, принадлежащей сестре видного политика Нацобъединения.

Напоминаем вкратце странности этого проекта:

- он подавался Минземледелия как «инвестиции для достижения целей зеленого курса ЕС».

- он не был необходим, у Минземледелия было в тот момент (в 2022 году) лишь 6 электромобилей.

- масштабы проекта (52 зарядные станции) и мощность станций были дико завышены. По мнению Госконтроля, нормальную сеть для ведомства можно было создать всего за 400 тысяч евро, сэкономив 2,7 миллионов евро денег налогоплательщиков.

- требования к закупкам были созданы таким образом, чтобы заявку мог подать конкретный претендент.

Кто же этот счастливчик, задались вопросом журналисты передачи «Ничего личного». И выяснили — тендер выиграла компания-энергозастройщик Reck. В структуре ее владельцев четко видна связь с Национальным объединением, ибо 40% долей Reck принадлежит компании Topos, которая в свою очередь принадлежит Элизабете Коле. Это сестра Рихарда Колса, видного политика Нацобъединения, который сейчас депутатствует от своей партии в Европарламенте.

Как называется ситуация, когда министр от Нацобъединения затевает одиозный проект, при котором миллионы евро достаются родственнице его однопартийца? «Есть ли здесь видимые признаки коррупции?» - прямо спросили тележурналисты Ингу Вилку, члена совета Госконтроля. И та ответила: «Если в закупке только один заявитель, уже предсказуемо... тогда очень высокий риск».

Тележурналисты прошлись с камерой по ряду уже созданных станций заправок — и убедились, что они зачастую делались не в силу необходимости, а просто чтобы оправдать заключение контракта.

Итак, сеть станций зарядки электромобилей стоимостью 3,1 миллион евро должна была охватить всю Латвию. Но при этом использовать их должны были только электромобили Минземледелия.

В Елгаве находятся четыре подведомственных учреждения Министерства земледелия. Но созданная здесь станция зарядки им не нужна: ни одно из этих учреждений электромобилей не имеет.

В Добеле — ровно та же ситуация: подведомственные учреждения Минземледелия есть, станция зарядки есть, электромобилей нет.

А вот удивительные вещи, обнаруженные в столице: там ведомственная электрозаправка Минземледелия построена на улице Крауяс, ее оборудование имеет мощность в 60 кВт, однако все, что можно выжать из местной электросети — это 6 кВт. Зачем были растрачены деньги на никому не нужные супермощности? Ведь это не единственный случай: только 8 из 52 станций работают на полную мощность, остальным местная электросеть просто не может такого позволить. Разве это не было известно заранее?

Наконец, 18 станций зарядки установлены в местах, где находятся подразделения Государственной лесной службы, но тоже не используются.

В общем, очень выгодный проект затеяло Минземледелия при члене Нацобъединения Каспарсе Герхардсе. Только выгодным он оказался не для министерства, а для родственницы его однопартийца.

Однако Герхардс эту связь категорически отрицает. Он заявляет, что Нацобъединение не несет ответственность за растрату государственных средств. А на вопрос, почему условия конкурса были прописаны так, что смог участвовать лишь один претендент, издевательски парирует: «Там было написано, что это должна быть сестра Колса?». И далее: «Это проект, реализованный административным руководством. С политической стороны там никто не участвовал. Не было такой политической подготовки для того или иного решения. Здесь нет никакой политической связи, и ни один политик никогда там не участвовал».

Компания Reck и вовсе отмахнулась от журналистов, заявив, что «все ответы на вопросы, связанные с проектом, находятся в компетенции Генпрокуратуры и Управления по надзору за закупками». И напомнила, что «в 2022 году закупка и ее результаты были оценены KNAB, где пришли к выводу об отсутствии нарушений закона о конфликте интересов».

А нынешний министр земледелия Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян) ожидаемо послал тележурналистов — к своему предшественнику Герхардсу. Правда, отметил, что «те политические решения в свое время были неправильными, и есть ответственность на политическом уровне».

Будут ли разбираться в этой некрасивой истории правоохранительные органы — с учетом того, что KNAB в 2022 году ничего предосудительного в сделке не нашел? Этот вопрос пока остается без ответа.

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