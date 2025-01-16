Расторгуев взял бронзу на индивидуальной дистанции Кубка мира

По соцсетям гуляет история о том, как человек, который должен был получить пенсию по старости в ноябре прошлого года, получил её в январе. Заплатили сразу за все пропущенные месяцы, но человеку нужны были деньги на жизнь вчера, позавчера... в декабре и т.д. В комментариях люди отмечают, что это не уникальный случай. С подобными ситуациями сталкивались и другие. Государственное агентство социального страхования (VSAA) объясняет, почему происходит такая задержка, пишет "Неаткарига".