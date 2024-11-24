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«Распорет Латвию по швам!» — в соцсетях раскопали старый пост Силини о мигрантах, и поднялась буря

la.lv 24 ноября, 2024 13:21

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Вопрос иммигрантов в обществе по-прежнему чувствителен. Еще недавно писали о 25 иммигрантах, пытавшихся проникнуть в Латвию нелегально, но многие граждане третьих стран уже живут в Латвии, работают здесь, чаще всего в сфере обслуживания, курьерами, и вопрос, будет ли их в стране становиться больше, конечно же, является политическим, пишет la.lv.

Жаркая дискуссия завязалась в соцсети "Х", где пользователи затеяли обсуждение старого поста премьера Эвики Силини - ему уже полтора года. Вот что послужило поводом к этой буре эмоций:

"Я вижу, что рабочей силе из третьих стран надо дать возможность получать разрешение на работу по всей Латвии, не только у конкретного работодателя. Мы это можем улучшить, чтобы люди вообще хотели ехать в Латвию. Нам нужны люди, формирующие рынок труда и улучшающие демографию".

На пост от 20 апреля 2023 года недавно отреагировал юрист Айвар Боровков:

"Это не какой-то фейк, случаем? Если нужны рабочие руки, то уж точно известны предприятия или отрасли, где требуются помощники. А есть ли и какие-то данные, списки девушек, которые ждут тех, кто наладит демографию?"

И следом за ним пошли отклики:

- Это лишь первые ростки плана Эвики Силини по инвазии 100 тысяч нелегалов. "Новое единство" с "Прогрессивными" распорет Латвию по швам, выслуживаясь перед глобалистами.

- Это реально антигосударственно. Шведы уже публично признали, что обделались.

- От души желаю Эвике Силине дождаться собственных внуков от мигрантов из "третьих стран". Пусть сама порадуется плодам своего труда!

- А я больше волнуюсь из-за демографии. Мы ее будем менять с помощью иммигрантов?! Алё, она с головой дружит?

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