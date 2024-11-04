«Распилить памятник Упитсу — не мое предложение!» Ратниекс начал оправдываться

Стрейч по этому поводу сказал:

"Пусть он [Ратниекс – ред.] расскажет, что для него является национальным самосознанием! Какие культурные слои его составляют. Проверьте его. Он знает что-нибудь об Андрее Упитсе? Он читал книги "Земля Зеленая", "Пареньки села Замшелого"? Он видел спектакль "Жанна д’Арк", за который Упитса в 1930 году наградили призом от фонда культуры? "Земля Зеленая" укрепила во мне латышскость. Постановка по этому произведению, "Земле Зеленой" в Резекне, - самое прекрасное, что я испытал в своей жизни. Я много читал Андрея Упитса и мог бы с ним поговорить об Андрее Упитсе. Это литература и театр, формировавшие наше национальное самосознание. Сколько этот человек знает из этой культуры?"

3 ноября Ратниекс опубликовал ответ в соцсети "Х":

"Для ясности: пилить пополам памятник Упитсу - это не мое предложение, я не его автор. Что я поддерживаю, так это то, что памятник Упитсу должен покинуть центр города и отправиться на склад памятников на улице Вароню, где в будущем можно будет устроить выставку памятников с историческим пояснением к каждому.

Забавно, что против демонтажа и перемещения российских и советских памятников больше всего возражают именно люди с комсомольскими значками, чекистскими карточками или политбизнесом в России. Они повторяют российский нарратив: раз уж демонтируют российские или советские памятники, то якобы будут демонтировать и дома, дворцы и мосты.

Нет, не будут демонтировать дома, дворцы и мосты. Еще они рассказывают, что якобы памятники - это первый приоритет. Нет, это не приоритет, это чистка дома и осознание своих ценностей.

Однако мой приоритет - латышская Рига, ремонт и приведение в порядок школ, детсадов и другого городского имущества.

Им, видимо, трудно осознать, какой вред принесло уничтожение Латвийской Республики и участие в нем соответствующих личностей, насколько трагическими были эти события и для семей, и для латышского народа во время оккупации. Из всего этого следует печальный вывод о том, что советская пропаганда работала и, похоже, работает по сей день.

Можно понять, если все советское время подсказывали, какой персонаж считается хорошим писателем и кого надо признавать. Никто не разъяснял его политическую деятельность по уничтожению латвийского государства, так как не было надобности.

Эти памятники в первую очередь ставились не писателям, а тем, кто вел активную политическую деятельность и способствовал включению Латвии в состав СССР.

P.S. "Лимузин цвета белой ночи" - мой любимый фильм и, видимо, таким и останется".