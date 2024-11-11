Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers

Раскопки — лишь небольшая часть работы: как ищут останки солдат, павших в мировых войнах

© Lsm.lv 11 ноября, 2024 16:37

Важно 0 комментариев

Вот уже 25 лет поисковый отряд «Легенда», созданный латвийской добровольной группой любителей истории и археологии, занимается поиском останков солдат, павших на территории Латвии во время Первой и Второй мировых войн. Руководитель отряда Талис Эшмитс считает, что работы у них хватит еще как минимум на 50 лет. Об этом он рассказал в интервью программе «Домская площадь».

Два раза в год, весной и осенью, поисковый отряд выезжает в большие экспедиции, но его работа не прекращается круглый год. «Стараемся каждые выходные проводить исследовательские работы или выезжать в мини-экспедиции», — говорит Эшмитс.

При этом он уточняет, что собственно раскопки — лишь небольшая часть их деятельности. «Чтобы попасть к нам в отряд, нужно иметь большой интерес к истории, любить исследовательскую работу. Если просто хочется покопать — это не к нам. Копать — это наименьшая часть того, чем мы занимаемся. Архивы, документы — вот основная часть нашей работы».

Глава отряда говорит, что работы у поисковиков хватит еще как минимум на 50 лет. Только в этом году было перезахоронено 670 солдат. «Официальные захоронения времен Первой мировой войны можно пересчитать на пальцах одной руки. 150 захоронений вообще никак не увековечены. О них даже самоуправления не всегда знают. Недавно в одном месте бульдозер выравнивал площадку возле дороги, и рабочие наткнулись на кладбище времен первой мировой войны — абсолютно запущенное, там даже крестов не осталось».

Отряд «Легенда» занимается поисками останков всех воинов, вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали. «Если немецкие власти следят за могилами своих солдат, то русские могилы времен Первой мировой войны в запустении. После революции 1917-го года власти России, а потом и Советского Союза совершенно не интересовались захоронениями русских солдат царского времени.

Нынешние российские власти эти могилы тоже не особо интересуют. Есть договор с Российской Федерацией, где оговорены все эти вопросы, но российская сторона делает упор на захоронения времен Второй мировой войны. Первая мировая их не особо интересует».

Довольно часто в поисковый отряд обращаются потомки тех, кто погиб и был захоронен в Латвии. «Обычно к нам обращаются через посольства, но иногда и напрямую. Были запросы из Казахстана, Армении. Раньше часто запрашивали информацию из России, но сейчас это, по понятным причинам, происходит редко. В 80 % процентах случаев найти могилу удается».

Существует в Латвии и проблема «черных копателей». Недавно в лесах Курземе группа археологов-нелегалов из Нидерландов раскопала солдатскую могилу времен Второй мировой войны, ограбила ее и перенесла останки солдат в другое место. «В этом случае, благодаря местным жителям, нам удалось установить личности этих мародеров. Дело было передано полиции. Черные копатели были всегда, но я считаю, что латвийское законодательство к ним слишком лояльно», — говорит глава отряда «Легенда». 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это как бомбы замедленного действия»: кто-то переместил в космосе британский спутник Skynet

Для настроения 18:01

Для настроения 0 комментариев

Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью, сообщает BBC.

Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью, сообщает BBC.

Читать
Загрузка

Было бы полным безумием «раскачивать лодку»: политолог описал перспективы действующей коалиции

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

Читать

Собачка дома одна! Как задержанный лихач объяснялся с полицией

ЧП и криминал 17:37

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции во время выполнения служебных обязанностей заметили водителя BMW, спешившего на высокой скорости — 180 км/ч, что на 84 км/ч превышает установленное ограничение.

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции во время выполнения служебных обязанностей заметили водителя BMW, спешившего на высокой скорости — 180 км/ч, что на 84 км/ч превышает установленное ограничение.

Читать

«Справочник сопротивления»: охотники создали первый в Латвии сборник советов для партизан

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

Читать

Алвис Херманис: теперь мой сын — солдат…

Выбор редакции 17:22

Выбор редакции 0 комментариев

Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

Читать

Бюрократический бред и глупость: родителей удивили требования школы для допуска ребенка к экзаменам

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Читать

Кладём деньги на бочку и говорим что нам нужно: политолог Кудорс о подходе к Трампу

Мнения 17:12

Мнения 0 комментариев

Политолог Андрис Кудорс считает, что было бы неплохо нам поучиться у Польши, которая открыто заявила о желании разместить на своей территории военную базу НАТО.

Политолог Андрис Кудорс считает, что было бы неплохо нам поучиться у Польши, которая открыто заявила о желании разместить на своей территории военную базу НАТО.

Читать