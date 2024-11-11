Раскопки — лишь небольшая часть работы: как ищут останки солдат, павших в мировых войнах

Два раза в год, весной и осенью, поисковый отряд выезжает в большие экспедиции, но его работа не прекращается круглый год. «Стараемся каждые выходные проводить исследовательские работы или выезжать в мини-экспедиции», — говорит Эшмитс.

При этом он уточняет, что собственно раскопки — лишь небольшая часть их деятельности. «Чтобы попасть к нам в отряд, нужно иметь большой интерес к истории, любить исследовательскую работу. Если просто хочется покопать — это не к нам. Копать — это наименьшая часть того, чем мы занимаемся. Архивы, документы — вот основная часть нашей работы».

Глава отряда говорит, что работы у поисковиков хватит еще как минимум на 50 лет. Только в этом году было перезахоронено 670 солдат. «Официальные захоронения времен Первой мировой войны можно пересчитать на пальцах одной руки. 150 захоронений вообще никак не увековечены. О них даже самоуправления не всегда знают. Недавно в одном месте бульдозер выравнивал площадку возле дороги, и рабочие наткнулись на кладбище времен первой мировой войны — абсолютно запущенное, там даже крестов не осталось».

Отряд «Легенда» занимается поисками останков всех воинов, вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали. «Если немецкие власти следят за могилами своих солдат, то русские могилы времен Первой мировой войны в запустении. После революции 1917-го года власти России, а потом и Советского Союза совершенно не интересовались захоронениями русских солдат царского времени.

Нынешние российские власти эти могилы тоже не особо интересуют. Есть договор с Российской Федерацией, где оговорены все эти вопросы, но российская сторона делает упор на захоронения времен Второй мировой войны. Первая мировая их не особо интересует».

Довольно часто в поисковый отряд обращаются потомки тех, кто погиб и был захоронен в Латвии. «Обычно к нам обращаются через посольства, но иногда и напрямую. Были запросы из Казахстана, Армении. Раньше часто запрашивали информацию из России, но сейчас это, по понятным причинам, происходит редко. В 80 % процентах случаев найти могилу удается».

Существует в Латвии и проблема «черных копателей». Недавно в лесах Курземе группа археологов-нелегалов из Нидерландов раскопала солдатскую могилу времен Второй мировой войны, ограбила ее и перенесла останки солдат в другое место. «В этом случае, благодаря местным жителям, нам удалось установить личности этих мародеров. Дело было передано полиции. Черные копатели были всегда, но я считаю, что латвийское законодательство к ним слишком лояльно», — говорит глава отряда «Легенда».