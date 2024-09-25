Раскол в рядах «Прогрессивных»: из-за высказывания Пуполы из партии уходят люди

"Израиль и Россия - террористические страны, которые нападают на другие страны. Это очень просто, если человек не расист", - написала Пупола в Твиттере/X.

Разногласия внутри партии привели к тому, что одна из самых активных ее членов, Сельма Левренце, объявила о своем выходе из рядов партии.

"5 лет своей жизни я посвятила партии "Прогрессивных". К сожалению, в партии принимается все больше решений, которые противоречат моей совести и которые я не могу оправдать, поэтому с сегодняшнего дня я решила приостановить свою деятельность в партии, в надежде, что допущенные ошибки еще могут быть исправлены", - написала Лавренце в соцсети Твиттер/X.

5 gadus savas dzīves esmu veltījusi partijai @Progresivie. Diemžēl arvien biežāk partijā ir pieņemti lēmumi, kuri ir pretrunā ar manu sirdsapziņu un kurus nevaru attaisnot, tādēļ ar šodienu esmu nolēmusi darbību partijā apturēt, cerībā, ka pieļautās kļūdas vēl var labot. — Selma Levrence (@selmuushh) September 23, 2024

"Я буду продолжать голосовать за «Прогрессивных» и призываю к этому других людей, потому что считаю, что эта партия - лучший вариант, который у нас есть. Однако я больше не хочу находиться в положении, когда мне приходится объяснять и узаконивать решения, которые лично я считаю неприемлемыми. Я не исключаю, что вернусь в партию в будущем, если меня там по-прежнему будут приветствовать, если она вернется к своим корням и будет отстаивать свои ценности с более сильным хребтом в будущем. Больше я ничего комментировать не буду», - добавила политик.