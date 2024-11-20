«Расходы на Rail Baltica могут вызвать социальные волнения»: Янис Диневич

-Первый аспект заключается в том, что в ходе бюджетного процесса произошли налоговые изменения, в результате которых выиграет большая часть общества, около 90 %. Но для того, чтобы облегчить жизнь этим людям, необходимы компенсационные механизмы. Эти механизмы, опять же, могут усложнить жизнь - например, поднять цену на топливо. Понятно, что одна часть общества почувствует выгоду, но для определенной части общества, например для тех, кто активно пользуется автомобилями, выгода может быть не столь велика.

Этот бюджет кажется достаточно сбалансированным, хотя есть прогнозы о его плохом исполнении, но есть ещё одна беда - Rail Baltica. Финансирование этого проекта может быть достаточно рискованным, чтобы возложить его на государственный бюджет, это может даже повлечь за собой некоторые социальные волнения.

Ведь ни учителям не будет обещано [прибавки к зарплатам], ни полицейским. Это может быть очень неприятный, сложный процесс, поэтому остается надеяться, что бюджет будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, и без особого акцента на Rail Baltica.

-В третьем квартале инфляция составила 2%, но экономический рост был отрицательным - минус 2,4%. Не начинает ли это выглядеть зловеще?

-Я думаю, что если коммерческие банки вернутся к нормальному кредитованию, то опасения будут в значительной степени развеяны. Правительство собирается принять ряд поправок к закону, в том числе и направленных на стимулирование кредитования.

Если министр экономики Виктор Валайнис добьется снижения цен на продукты питания, это также окажет положительное влияние на экономику... Здесь происходит то же самое, что и в случае со взносами солидарности, по поводу которых ворчат банки. Трейдерам говорят: «Мои дорогие друзья, в знак солидарности с обществом поделитесь своими прибылями, которые вы необоснованно завысили своими ценами!» Понятно, что никто не хочет добровольно делиться своими прибылями и стремится доказать, что это неправильно, что так делать нельзя. Однако в интересах общества предложения г-на Валайниса вполне законны.