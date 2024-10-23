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Раймонд Паулс: «Нет никакого настроения» (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 23 октября, 2024 17:13

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Маэстро Раймонд Паулс через несколько месяцев отметит свое 89-летие. Хотя его редко можно увидеть на публичных мероприятиях, он продолжает вести активную деятельность и недавно представил публике своего нового музыкального любимца – Эдгарса Ошлея, сообщает nra.lv.

В коротком интервью Раймонд Паулс рассказывает, как обстоят дела сейчас.

"С одной стороны, у меня все хорошо, с другой... настроения нет никакого. Но я уже занимаюсь музыкой", - говорит Маэстро.

Конечно, он также следит за текущими событиями в Латвии и мире.

"Смотрю, что будет происходить в новом совете объединенного общественного СМИ. Там появляются всякие люди... 73, да? И все они специалисты по вопросам радио и телевидения. И кто-нибудь из них написал какую-то песню? Вот как мы здесь живём..."

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Эстонцы не прочь перенести рижский памятник Барклаю к себе: «В переоценке истории должны быть какие-то пределы» (1)

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В среду, 16 октября, Рижская дума одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи полководца Михаила Барклая-де-Толли. По мнению руководителей эстонской волости Тырва, недалеко от которой находится мавзолей Барклая-де-Толли, рижскую статую можно было бы перевезти в Эстонию, пишет postimees.ee. 

В среду, 16 октября, Рижская дума одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи полководца Михаила Барклая-де-Толли. По мнению руководителей эстонской волости Тырва, недалеко от которой находится мавзолей Барклая-де-Толли, рижскую статую можно было бы перевезти в Эстонию, пишет postimees.ee. 

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Андрей Козлов: «Использование языка как дубинки — это чистый национализм против русскоязычных депутатов!» (1)

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Недавно российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев был внесен латвийским МИДом в "черный список", ему запретили въезд в Латвию. В ответ Лебедев обрушился с нецензурной бранью на латвийских руководителей. Он записал видео в сети TikTok.

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В СМИ появились имена подозреваемых в шпионаже в пользу России (1)

ЧП и криминал 20:19

ЧП и криминал 1 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) на этой неделе передала в прокуратуру для предъявления обвинения в шпионаже  дело против двух лиц, в том числе таксиста Сергея Сидорова, выяснило агентство ЛЕТА.

Служба государственной безопасности (СГБ) на этой неделе передала в прокуратуру для предъявления обвинения в шпионаже  дело против двух лиц, в том числе таксиста Сергея Сидорова, выяснило агентство ЛЕТА.

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Юрий Тихомиров: «Бардовская песня — это уходящая натура» (1)

История и культура 20:15

История и культура 1 комментариев

Имя Юрия Тихомирова хорошо известно любителям авторской песни. За 24 года своей деятельности Юрий организовал и провел около 1000 концертов, слетов и фестивалей латвийских бардов по всей Балтии. В его репертуаре 1000 песен: веселых и грустных, лирических и философских, щемящих и зажигательных, как на собственные стихи, так и на стихи других авторов со всего мира на 16 языках.

Имя Юрия Тихомирова хорошо известно любителям авторской песни. За 24 года своей деятельности Юрий организовал и провел около 1000 концертов, слетов и фестивалей латвийских бардов по всей Балтии. В его репертуаре 1000 песен: веселых и грустных, лирических и философских, щемящих и зажигательных, как на собственные стихи, так и на стихи других авторов со всего мира на 16 языках.

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Врача предлагают лишить сертификата за высказывания о лечении больных дифтерией детей (1)

Новости Латвии 20:05

Новости Латвии 1 комментариев

Комиссия по этике Латвийского общества врачей (ЛОВ) предложит аннулировать сертификат, выданный врачу Эдгару Меднису, работающему в клинике "Āgenskalns", по специальности "педиатр" и дополнительной специальности "гомеопат".

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