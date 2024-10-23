В коротком интервью Раймонд Паулс рассказывает, как обстоят дела сейчас.

"С одной стороны, у меня все хорошо, с другой... настроения нет никакого. Но я уже занимаюсь музыкой", - говорит Маэстро.

Конечно, он также следит за текущими событиями в Латвии и мире.

"Смотрю, что будет происходить в новом совете объединенного общественного СМИ. Там появляются всякие люди... 73, да? И все они специалисты по вопросам радио и телевидения. И кто-нибудь из них написал какую-то песню? Вот как мы здесь живём..."