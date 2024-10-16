Rail Baltica: отчужденную под магистраль землю придется вернуть хозяевам?

На предыдущем заседании члены комиссии осмотрели объекты инфраструктуры проекта в аэропорту «Рига» и на Рижском центральном вокзале. Глава комиссии Андрис Кулбергс отметил, что в случае с аэропортом «дни проекта сочтены», то есть объект придется законсервировать до лучших времен. «Зима и морозы могут наступить в любой момент, а здание к этому не готово», - подчеркнул Кулбергс.

Он также признал, что комиссия не знала, что, согласно латвийскому законодательству, экспроприация земли не только на двух станциях, но и на главном пути действительна в течение семи лет. Если в течение этого срока на участке не ведется никакой деятельности, земля должна быть возвращена. Поэтому Комиссия считает, что в законе о Rail Baltica должны быть прописаны вневременные критерии для сооружений национального значения.