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Раевский: в Латвию вернулась «кастовая система» — как было в 2007-м перед кризисом

TV24 17 ноября, 2024 16:53

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"В обществе растет недовольство государственным управлением, что в долгосрочной перспективе может даже стать опасным для нашей внутренней безопасности", - заявлял ранее в эфире TV24 политик Атис Слактерис.

"Здесь надо говорить о кастовом порядке: люди, занимающие важные должности, даже несколько, зарабатывают большие деньги. У меня ощущение дежа вю, так как именно то же самое мы пережили накануне кризиса в 2007 году. О чем г-н Слактерис не говорит, так это о том, что это было именно при нем, когда Народная партия создала касту из людей, зарабатывавших в то время огромные деньги, сидя в правлениях и советах. Они зарабатывали десятки тысяч латов в месяц. Он знает, о чем говорит, и теперь видит со стороны то, внутри чего сам когда-то находился", - так прокомментировал высказывания Слактериса на tv24 в программе Dienas personība ar Veltu Puriņu политолог Филипп Раевский.

Политическая элита, по его мнению, должна понимать: если они хотят, чтобы это государство было конкурентоспособным, в нем не может быть кастовой системы. Конкурентоспособность предполагает свободу людей в своих возможностях. Это - величайшая проблема Латвии: принимается одно решение за другим, и люди становятся все менее свободными.

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