Раев о возможном «распаде» правительства: не вижу причин

Раев отмечает, что коалиции обычно распадаются, когда возникает неразрешимый вопрос или разногласия, которые невозможно решить, или когда коалиция видит, что другой тип политической комбинации будет более успешным и позволит им работать более эффективно, демонстрируя свою работу избирателям, чтобы в итоге быть переизбранными.

"И здесь надо сказать, что на данный момент я не вижу причин, по которым эта коалиция может распасться, потому что и "Прогрессивные", и Союз зеленых и крестьян (СЗК) - они видят, что для них это если не идеальный, то наиболее успешный поворот в этом парламентском сроке, и они не заинтересованы в том, чтобы развалить эту коалицию. У них просто нет интереса. У "Нового единства" в этой коалиции достаточно комфортное положение - у них достаточно ведущих позиций, где они могут определять политику, и даже если что-то волшебным образом произойдет и коалиция изменится, позиции "Нового Единства" в новой коалиции могут быть слабее, особенно если вспомнить, что президент Латвии вовсе не был уверен, что доверит правительство "Новому Единству" в третий раз", - сказал Раев.

По мнению Раева, совершенно не в интересах этой коалиции создавать ажиотаж и как-то расшатывать ситуацию.

