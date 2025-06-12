Радужному флагу не место рядом с государственным? Сейм Латвии рассмотрит новый законопроект

За включение документа в повестку дня проголосовали 48 депутатов, включая представителей "Стабильности", Национального объединения, "Объединённого списка" и Союза "зелёных" и крестьян (СЗК). Против выступили 31 парламентарий от "Нового Единства" и "Прогрессивных".

Обсуждение сопровождалось резкой полемикой между "Латвией на первом месте" и "Прогрессивными". Депутат Линда Лиепиня ("Латвии на первом месте") выразила опасения, что радужный флаг приравнивается к государственным символам Латвии, а её однопартиец Эдмунд Зивтиньш сравнил его использование с «узурпацией» символов, в данном случае - радуги.

В ответ Каспарс Бришкенс от "Прогрессивных" назвал инициативу позором для Латвии и напомнил, что год назад сам распорядился поднять этот флаг у Министерства сообщения как символ свободы и равенства.

Законопроект направлен в Юридическую комиссию Сейма. Впереди — три чтения. Обсуждение совпало по времени с формированием новой коалиции в Рижской думе, где "Прогрессивные", "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединённый список" договорились об исключении набравшей больше всего процентов на выборах "Латвии на первом месте" из правящей коалиции.