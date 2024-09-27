Радость есть! Началась новая кампания за здоровое питание Ēstprieks

Ожирение у детей – большая проблема, которая весьма тревожит медиков, родителей и общество в целом.

Помочь в решении данной проблемы призвана новая, уже четвертая по счету кампания движения здорового питания Ēstprieks, в основе которой лежит идея предупредить о тенденции ожирения среди детей и рассказать о значении здорового питания в семье.

По словам представителя торговой сети Maxima Latvija (которая служит паровозом данного начинания) Лиене Дупате-Угуле, все больше детей и юношей Латвии страдает от ожирения, поэтому цели кампании теперь гораздо шире, чем в начале, ведь нужно привлечь к этой проблеме все общество.

На мероприятии Ēstprieks, которое 24 сентября прошло в Детской клинической университетской больнице (BKUS), прозвучали новые и, надо сказать, нерадостные данные относительно привычек питания детей и молодежи, которые, мягко говоря, вызывают огромную обеспокоенность врачей.

Так, исследование привычек здоровья латвийских школьников показало, что менее 50% детей перед выходом в школу регулярно завтракают, что, конечно, неполезно и нарушает саму основу сбалансированного питания. Кроме того, данные SPKC свидетельствуют о том, что в среднем только каждый пятый подросток ежедневно ест фрукты, при этом овощи постоянно употребляет лишь четверть студентов.

Некоторые подростки самостоятельно применяют различные, в основном вредные для здоровья, методы похудания, которые провоцируют долгосрочные проблемы со здоровьем.

Согласно последним данным широкого опроса 2024 года Maxima Latvija «Какие предпочтения в еде у вашей семьи?», 73% родителей признаются, что их дети перекусывают хотя бы один раз в день, а самые популярные перекусы — сладости. Семьи часто включают в рацион питания кетчуп и майонез, в которых много сахара и соли. Кроме того, исследование показало, что семьи ходят в кафе хотя бы один раз в неделю, а 70% детей при заказе еды выбирают фастфуд, например, картофель фри и гамбургеры. Эти пищевые привычки, увы, способствуют ожирению, поскольку фастфуд содержит много калорий и жиров.

«Понятно, что для детей младшего возраста главными организаторами питания становятся родители и учреждения, где ребенок получает еду, – школы, детские сады, а также больница, – подчеркнула руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня. - Целью движения Ēstprieks была и остается забота о маленьких пациентах больницы: важно, чтобы с помощью разнообразной, местной и здоровой пищи была возможность набраться сил в процессе выздоровления. А также мы хотим сами каждый день подавать пример и просвещать все общество о том, как выработать у ребенка (а значит - в семьях) здоровые полезные привычки питания».

В движении Ēstprieks принимают самое активное участие производители местной продукции – Ezerkauliņi, Mārupes siltumnīcas, Alpro, Smiltenes Piens, Balticovo, Latvijas Maiznieks и Rēzeknes Gaļas Kombināts, за что им огромное спасибо.

Специалист по питанию BKUS Лизете Пуга убедительно доказывала собравшимся, что в тарелке должно быть три элемента: белки, полезные углеводы и овощи. По ее словам, полноценное питание позволит лучше утолить чувство голода и меньше есть вредных закусок. Если же хочется перекусить, лучше выбирать овощи, фрукты, несладкие молочные продукты и цельнозерновой хлеб, отметила специалист.

Гостям мероприятия в больнице было предложено продегустировать стандартную еду, предназначенную в этот день пациентам Детской больницы. Это было вкусно и точно полезно! Повар клиники объяснял собравшимся, что рецепты полезной и аппетитной еды просты в приготовлении, весьма нравятся детям и стоит только начать так готовить, все у всех родителей прекрасно получается в домашних условиях.

Приятного аппетита!

Сейчас в магазинах Maxima Latvija и интернет-магазине Barbora доступна «Тетрадь правильного питания», разъясняющая детям важность здорового питания в повседневной жизни.

Кроме того, движение Ēstprieks предлагает родителям обучающие материалы, рецепты и практические советы о том, как приготовить питательную еду дома.

Более подробная информация на www.maxima.lv/estprieks; estprieks.com

На мероприятии побывала Людмила ВЕВЕРЕ/

Использованы данные:

* Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) veikts pētījums “Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums”, 2022/2023. mācību gada aptaujas rezultāti un tendences. Respondentu skaits: 6042.

** ”Maxima Latvija” 2024. gadā veiktā aptauja “Kādi ir Jūsu ģimenes ēšanas paradumi?”. Respondentu skaits: 585.