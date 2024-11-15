Ради Rail Baltica придётся брать миллиард в кредит под гарантии государства: советник Силини

По оценкам Министерства сообщения, на данный момент для реализации первого этапа не хватает около 4 миллиардов евро. Это подтвердил министр сообщения Каспар Бришкенс, добавив, что точная сумма зависит от конкретного сценария.

Выделенное ЕС финансирование, вместе с национальным софинансированием, составляет около 1,5 миллиарда евро. Министерство сообщения предложило перераспределить еще почти 340 миллионов евро из средств других фондов ЕС. Однако уже сейчас ясно, что денег, доступных в 2026-2028 годах, вряд ли хватит для продолжения строительства.

Имеющихся на данный момент денег может хватить на строительство железнодорожной линии примерно до Мисы, но в следующем периоде планирования фондов ЕС Латвия может хотя бы теоретически надеяться на финансирование этапа железной дороги до Вангажи. В свою очередь, кредит может быть использован для финансирования строительных работ от Вангажи до границы с Эстонией.

На вопрос о том, означает ли это, что Rail Baltica на первом этапе обойдется латвийским налогоплательщикам на миллиард евро больше, чем было заявлено ранее, когда политики утверждали, что 85% расходов покроет ЕС, Далдерис ответил: «Мы должны осознавать, что нам нужно нести свою долю в этом проекте, мы не можем надеяться, что все налогоплательщики ЕС будут ее платить за нас».

Предложенный Министерством сообщения сценарий проекта Rail Baltica может быть рассмотрен правительством на следующей неделе.