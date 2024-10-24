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Рабы не мы: Совет иностранных инвесторов в Латвии предлагает снизить оплату сверхурочных

Редакция PRESS 24 октября, 2024 14:27

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Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

По мнению FICIL, надбавки следует устанавливать в размере 50%, а не двойном, как сейчас, а если в отрасли заключен коллективный трудовой договор, или генеральное соглашение, то доплата за сверхурочные работы должна составить до 20%.

При этом представители Латвийской конфедерации работодателей утверждают, что Латвия на данный момент является единственной страной в Европе, в которой доплата за сверхурочные должна составлять 100%.

FICIL считает, что существующее регулирование в отраслях, к которым относится генеральное соглашение, на практике часто не работает, и изменения скорее могли бы сократить теневую экономику, например, в строительстве. В ходе встречи FICIL представил в общей сложности 12 предложений по поправкам к закону о труде, обсуждение которых намечено провести в ближайшие месяцы.

Учитывая острые дискуссии, которые развернулись во время встречи, министр экономики Виктор Валайнис призвал все вовлеченные стороны представить на следующее заседание конкретную оценку каждого предложения FICIL.

Кроме того, необходимо собрать более подробную информацию о том, какова практика в вопросах трудового законодательства в других странах, отметил он.

Совет по развитию человеческого капитала является коллегиальным органом в составе трех министров - экономики, образования и науки и благосостояния, который создан для реализации согласованного межведомственного сотрудничества и принятия решений по планированию, разработке и внедрению необходимых преобразований на рынке труда и надзору за ними для содействия развитию человеческих ресурсов в соответствии с будущим спросом на рынке труда и структурными изменениями народного хозяйства, направленными на создание более высокой добавленной стоимости.

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