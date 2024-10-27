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Работники Братского кладбища жалуются на запах из крематория; крематорий призывает уживаться с запахом

© Lsm.lv 27 октября, 2024 12:07

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В Латвии действует закон о Памятнике свободы и Рижском Братском кладбище. Цель закона — обеспечить сохранность этих памятников и способствовать уважению общества к их значимости и ценности. Однако в течение многих лет закон не защищает Рижское Братское кладбище и его работников от запахов, исходящих от соседнего крематория, рассказывает Латвийское телевидение (ЛТВ)

Передача ЛТВ «4. Studija» получила жалобу от работников Братского кладбища в Риге: из трубы соседнего крематория не только валят клубы дыма, но и исходит невыносимый запах. Рижский крематорий, где этой осенью кремируют более 200 тел в месяц, находится на одной стороне улицы Вароню, а Братское кладбище, где похоронены более 2000 воинов, отдавших жизнь за независимость Латвии, — на другой. На обеих сторонах улицы заботятся об умерших, но из-за запаха отношения между соседями — напряженные.

Работница зеленой зоны Братского кладбища Гунта Бандере рассказала передаче, что считает услуги кремации нужными, но у работников кладбища связанный с ними опыт нехорош: «Преобладающие ветры дуют с того направления, и, к сожалению, на Братское кладбище очень часто приносят черный или другого цвета дым и неприятный запах».

Инта Путниня, смотритель и садовник кладбища, сообщила, что людям, которые тут работают, приходится бороться c тем, что из-за дыма оседает на листьях деревьев и камнях.

«Часто случалось так, что приходят группы туристов, а тут, особенно в реликвариях или депозитариях, скапливается дым, и туристы вынуждены заходить в полностью задымленное место. Само место захоронения также находится в углублении, и там дым долго сохраняется. Невозможно предсказать, когда придет этот запах», — сказала Бандере.

Работники Братского кладбища признают, что человек может привыкнуть ко всему. В том числе к запаху химикатов и газа, исходящего от вагонов с находящейся недалеко отсюда железной дороги, к траурному звону с Первого лесного кладбища, который сообщает о проводах умершего. Но запах от кремационной печи, по их словам, невыносим — от него нередко становится плохо и подступает тошнота.

«Такой запах жареного подгорелого мяса. А иногда — как будто сжигают шерстяную одежду. Иногда более синтетический запах», — рассказала Путниня.

О запахе проинформирована и Государственная служба среды (ГСС, VVD), но ничего не изменилось, уверяют работники Братского кладбища. В какие-то дни люди тут могут дышать свежим воздухом, а в какие-то дни уже с самого утра чувствуется тяжелый запах — признак того, что у соседей начались кремационные работы. ГСС же сообщила, что жалоб на запахи из крематория не поступало.

Микус Фрейс, глава отдела по контролю загрязнений в региональном управлении Большой Риги ГСС, передаче поведал, что «краткосрочные выбросы дыма темного цвета из дымовой трубы может быть вызван в результате специфической профессиональной деятельности SIA Rīgas kremācijas centrs-krematorija.

«В соответствии с условиями, выдвинутыми в разрешении, при проведении загрязняющих работ SIA Rīgas kremācijas centrs-krematorija, в том числе при задействовании оборудования крематория, следует обеспечить оптимальный режим горения, а оборудование для очищения воздуха следует эксплуатировать в соответствии со спецификацией производителя и не реже, чем раз в месяц, проводить осмотр очищающего воздух оборудования, чтобы убедиться, что оно работает в соответствии с инструкциями», — сказано в письменном пояснении Госслужбы среды.

Крематорий призывает уживаться с запахом.

В крематории сообщили, что запах зависит не от кремационной печи, а от комплекции умершего и от материалов гроба. И призвали с этим все же как-то уживаться, потому что там, где есть процесс горения, есть и дым.

«Это довольно деликатный вопрос. Мы не можем сказать — знаете, у нас тут недалеко пара человек жалуется, так что не могли бы вы забрать свой гроб: мы не можем сжечь вашего близкого, потому что он слишком полный.

Невозможно отфильтровать запах. Когда вы, скажем, жарите мясо, запах все равно будет; вы не можете сделать так, чтобы его не было», — говорит представитель SIA Rīgas kremācijas centrs-krematorija Илзе Верпаковска.

По ее словам, крематорий не закроют, как не закрывают производства, рядом с которыми живут люди.

Немного изучив вопрос, передача 4. studija выяснила, что в мире уже давно используются системы фильтрации, чтобы окружающие не страдали от запаха при кремации покойников. Есть фильтры, есть вторичные камеры сгорания, которые ликвидируют оставшийся дым и газ, и другие варианты.

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