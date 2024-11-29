Работают на «неуд», получают, как за «отлично»! 4,2 млн евро потрачено на премии в министерствах

Согласно закону об оплате труда, "должностному лицу (работнику) один раз в год может выплачиваться премия, размер которой не может превышать 75% месячного оклада, в соответствии с годовой оценкой деятельности и ее результатов". Соответствующими правилами Кабинета министров предусмотрено, что работники и руководители могут премироваться один раз в год в размере 75%, 65% или 55% месячной зарплаты, если за свою работу они получили оценку "отлично", "очень хорошо". и "хорошо".

Программа Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?"получила и проанализировала данные за прошлый и нынешний годы, из которых следует, что премии были выплачены в 14 министерствах на общую сумму 4 269 923 евро. Самая большая общая сумма ушла на премии в Министерстве охраны среды и регионального развития. За ним следуют МИД с почти 700 тысячами и Минфин с 517 тысячами. Порог в 300 тыс. евро превысило и Минобороны. В 11 из 14 министерств средняя сумма премии на одного сотрудника составляет от 1100 до 1400 евро. В двух министерствах - Минкульте, а также Министерстве образования и науки - премии составили меньше тысячи, а лидером снова является Министерство охраны среды - в годовом отчете за 2023 год говорится, что в министерстве работало 336 сотрудников, и средняя премия оказалась в два раза больше, чем в большинстве других министерств - около 2400 евро