Пять автомобилей, квадроцикл, два прицепа: эстонцы отмывали в ЕС ворованные гривны

Суд приговорил Игоря Боговского к шести годам и шести месяцам реального лишения свободы, а Ирину Боговскую к четырем годам лишения свободы условно с возможностью принудительного исполнения приговора суда, если обвиняемая в течение четырех лет и шести месяцев испытательного срока совершит новое умышленное преступление. Когда приговор вступит в силу, у ответчиков будут конфискованы пять автомобилей и другое имущество, а также им придется выплатить в общей сложности более 10 000 евро в качестве процессуальных издержек.

Согласно обвинительному заключению Лыунаской окружной прокуратуры, подсудимые как минимум трижды завладели гривнами в эквиваленте евро на сумму около 300 000, которые переправлялись через таможенную границу ЕС и через различные страны. При этом обвиняемые сознавали, что денежные средства получены преступным путем и свою цель в доставке денег в качестве курьеров.

"По данным, собранным в ходе досудебного производства, деньги поступили из Украины, где они были украдены из касс, банкоматов и терминалов банков после полномасштабного вторжения России в Украину. Украденные деньги затем переправлялись через границу ЕС для обращения здесь", - указал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

Согласно обвинительному заключению, помимо перевозки украденных в Украине денег, обвиняемые обменяли часть гривен криминального происхождения на евро в пунктах обмена валюты Эстонии, чтобы скрыть происхождение денег приобрели имущество, а также внесли наличные на собственные банковские счета, предоставив банку ложную информацию о происхождении имущества.

"Чтобы сделать деньги легальными и обеспечить их хождение в Эстонии, ответчики обменяли украинские гривны на сумму менее 1000 евро 14 раз за одну неделю в январе 2023 года в различных обменных пунктах Эстонии, что позволило это сделать анонимно. Некоторые гривны на евро также обменяли в Латвии и Литве. Кроме того, была приобретена различная зарегистрированная собственность, и они жили относительно богато. Разумеется, все транзакции проводились наличными», — сказала Калдоя.

Приговор показывает, как легко обвиняемые были готовы совершить тяжкое преступление ради быстрой наживы. «Отмывание денег помогает реализовать цели преступников, поскольку позволяет направить доходы, полученные от преступлений, в легальный оборот. Государство должно жестко реагировать на отмывание денег, потому что преступление никогда не должно окупаться. Обвинение просило суд конфисковать имущество, полученное преступным путем, и наказать обвиняемых реальным длительным тюремным заключением", - сказал Калдоя.

Когда решение вступит в силу, будут конфискованы пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, джет и два прицепа.

"Особенность этого уголовного дела в том, что из Украины была только информация о том, что украдены гривны в больших количествах. Однако по мнению прокуратуры, на основании собранных доказательств можно было с уверенностью утверждать, что подсудимые знали о преступном происхождении средств и хотели это скрыть. Поэтому сегодняшнее решение знаменательно тем, что смещает границы отмывания денег и ставит акцент не столько на объективную картину деяния и детальное доказательство предшествующего преступления, сколько на субъективную сторону преступника - осведомленность о совершении операций с преступными активами и стремление легализовать их или скрыть их происхождение отмыванием денег. Со вступлением в силу этого решения судебная практика станет немного ближе к реальной жизни и позволит правоохранительным органам эффективнее работать по доведению дел об отмывании денег до суда", - пояснила прокурор Кайри Калдоя.

Суд также признал Игоря Боговского виновным в том, что в период с июня 2022 года по июнь 2024 года, когда Игорь Боговский был обязан предоставить банкротному управляющему информацию о своем финансовом состоянии в связи с продолжающимся в отношении него конкурсным производством, он скрыл от банкротного управляющего и доходы, полученные на его банковские счета за рубежом, и имущество, которое было реорганизовано на имя Ирины Боговской. Согласно обвинительному заключению, на имя Ирины Боговской он зарегистрировал пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, джет, два прицепа и недвижимость. Всего, согласно обвинительному заключению, он скрыл от банкротного управляющего информацию об активах на сумму не менее 88 767 евро.