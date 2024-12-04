Пьяный водитель назвался адмиралом и требовал позвонить Ринкевичу

Водитель арендованного автомобиля обогнал полицейскую машину и продемонстрировал явную неуверенность на дороге. Он неоднократно снижал скорость, включал аварийные огни и в итоге пересёк сплошную линию разметки. Это дало полиции повод вмешаться и попросить водителя остановиться на обочине. Однако он поступил наоборот.

Дороги в городе были практически пустыми, и водителю "Audi" удалось пересечь Каменный мост, продолжить путь по улице Мукусалас и затем выехать на Карлиса Улманя гатве в направлении Марупе. Несмотря на своё состояние, водитель сохранял навыки управления автомобилем. Хотя он проехал несколько светофоров на красный свет, указатели поворота использовал регулярно. Однако узкие улицы Марупе оказались для него сложной преградой: путь автомобилю преградили две патрульные машины.

Водитель заявил, что не понимает, что происходит, и что мигалки за его спиной на протяжении нескольких километров он якобы не заметил.

«Вы понимаете, что совершаете серьёзную ошибку? Я адмирал, позвоните Ринкевичу и спросите у него сами», — заявил пьяный водитель сотрудникам полиции.

На место прибыли также сотрудники Государственной полиции. Проведённый тест на содержание алкоголя в крови показал наличие опьянения, однако водитель отказался от повторной проверки.

Отказ от медицинской проверки на содержание алкоголя в крови влечёт за собой уголовную ответственность.