PV предупреждает о возможных задержках поездов из-за бури

PV отмечает, что движение поездов может быть нарушено из-за падения деревьев на пути в результате сильного ветра и ливня.

"Latvijas dzelzceļš" (LDz) также призывает людей быть осторожными при оценке необходимости поездки и с пониманием отнестись к задержке поезда из-за ветра.

В то же время представители LDz заявляют о своей готовности к устранению возможного ущерба от урагана.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самые сильные порывы северо-западного ветра в Риге ожидаются в ночь на субботу, 2 ноября, и утром в субботу, 2 ноября.

Ожидается, что порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду, а на севере города у моря - до 29 метров в секунду.

