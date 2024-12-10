Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Декабря Завтра: Guna, Judite

Путин тайно наградил российских шпионов из Словении

© Deutsche Welle 10 декабря, 2024 15:56

Мир 0 комментариев

Работавшие на Россию под видом аргентинцев супруги Артем и Анна Дульцевы получили ордена Мужества. Информация об их награждении нигде открыто не публиковалась, пишет Deutsche Welle.

Владимир Путин тайно наградил орденами Мужества супругов Артема и Анну Дульцевых. Дульцевы, которые вернулись в Россию 1 августа в рамках обмена заключенными, ранее вела шпионскую деятельность в пользу РФ, выдавая себя за граждан Аргентины.

Информация о награждении Дульцевых нигде открыто не публиковалась. Однако издание "Агентство" обратило внимание на публикацию журнала "Разведчик". Это официальный печатный орган Службы внешней разведки (СВР) России. Его тираж - 2500 экземпляров, он доступен и в интернете.

В декабрьском номере опубликовано большое интервью с Дульцевыми и сказано, что они "указом президента России награждены орденами Мужества". Даты и точной причины награждения нет. Однако опубликовано фото, как 30 августа 2024 года в штаб-квартире СВР в Ясенево Сергей Нарышкин вручает супругам другие медали.

Анна и Артем Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. По легенде, их звали Людвиг Гиш и Мария Мейер, у них были паспорта граждан Аргентины. Согласно статье в "Разведчике", Дульцевы "с 2012 года находились за рубежом в особых условиях". Рассказывается также, что в 2018 году они под видом аргентинцев тайно посетили чемпионат мира по футболу в России.

В июле 2024 года суд в Любляне приговорил Артема и Анну Дульцевых к 1 году и 7 месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже. В интервью "Разведчику" Анна сообщила, что в тюрьме их навещал "представитель СВР в Словении".

Дети Дульцевых София и Даниил тоже стали частью обмена 1 августа. Когда семья сходила по трапу во Внуково, Владимир Путин обратился к детям по-испански, сказав им: "Buenas noches!"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Режим Асада свергнут: Латвия прекращает предоставлять убежище сирийским гражданам

Новости Латвии 17:50

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия, как и другие европейские страны, приостановила принятие решений о предоставлении гражданам Сирии статуса международной защиты, выяснило агентство ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Латвия, как и другие европейские страны, приостановила принятие решений о предоставлении гражданам Сирии статуса международной защиты, выяснило агентство ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Читать
Загрузка

Борьба с недобросовестными мигрантами: установлены более строгие требования для иностранной рабочей силы

Важно 17:42

Важно 0 комментариев

Правительство в целях борьбы с недобросовестным использованием системы по привлечению иностранной рабочей силы установило более строгие требования в этой сфере, сообщает Министерство экономики. В правила КМ «О трудоустройстве иностранцев», действующие с 2014 года, внесены коррекции, сообщает LSM+.

Правительство в целях борьбы с недобросовестным использованием системы по привлечению иностранной рабочей силы установило более строгие требования в этой сфере, сообщает Министерство экономики. В правила КМ «О трудоустройстве иностранцев», действующие с 2014 года, внесены коррекции, сообщает LSM+.

Читать

Государству нужны деньги в бюджет: новые паспорта снова подорожают

Новости Латвии 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года стандартная цена изготовления паспорта вырастет на 10 евро, достигнув 44 евро, а в 2026 году — вырастет еще на 6 евро, достигнув 50 евро. Аналогичным образом будет увеличена плата за изготовление ID-карты. Правительство утвердило соответствующие изменения, сообщает LSM+.

Со следующего года стандартная цена изготовления паспорта вырастет на 10 евро, достигнув 44 евро, а в 2026 году — вырастет еще на 6 евро, достигнув 50 евро. Аналогичным образом будет увеличена плата за изготовление ID-карты. Правительство утвердило соответствующие изменения, сообщает LSM+.

Читать

С какой целью школьникам рекламируют отдых в России? Официальный ответ Министерства культуры

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В социальных сетях до сих пор не утихает возмущение общественности по поводу прославляющего Россию видеоролика, созданного и показанного латвийским школьникам в рамках проекта "Рождество вокруг света" культурно-просветительской программы "Latvijas skolas soma".

В социальных сетях до сих пор не утихает возмущение общественности по поводу прославляющего Россию видеоролика, созданного и показанного латвийским школьникам в рамках проекта "Рождество вокруг света" культурно-просветительской программы "Latvijas skolas soma".

Читать

Всё ради заработка: зоозащитники обеспокоены здоровьем пони с рождественского базарчика в Риге

Бизнес 17:26

Бизнес 0 комментариев

В Риге Рождественский базарчик на Домской площади предлагает посетителям различные аттракционы и развлечения, но, к сожалению, среди всех забав есть и такие, которые оставляют неприятный осадок и вызывают беспокойство. Например, общество защиты животных DZAM “Ķepu ķepā” заметило, что для пони, который катает ребятишек, владельцы использовали железные удела. 

В Риге Рождественский базарчик на Домской площади предлагает посетителям различные аттракционы и развлечения, но, к сожалению, среди всех забав есть и такие, которые оставляют неприятный осадок и вызывают беспокойство. Например, общество защиты животных DZAM “Ķepu ķepā” заметило, что для пони, который катает ребятишек, владельцы использовали железные удела. 

Читать

Это чужой? Соцсети обсуждают странный улов из Балтийского моря

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

В одной из тематических групп на Facebook рыболов поделился фотографией своего улова, который удивил даже бывалых.

В одной из тематических групп на Facebook рыболов поделился фотографией своего улова, который удивил даже бывалых.

Читать

Израиль устроил Цусиму сирийскому флоту: его больше нет на поверхности Средиземного моря (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Израильские Военно-морские силы нанесли мощный удар по сирийскому военному флоту в ходе стремительной операции вечером 9 декабря. Об этом с заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на базе ВМС в Хайфе, сообщает The Times of Israel.

Израильские Военно-морские силы нанесли мощный удар по сирийскому военному флоту в ходе стремительной операции вечером 9 декабря. Об этом с заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на базе ВМС в Хайфе, сообщает The Times of Israel.

Читать