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Путин пригрозил ударить «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

© BBC 29 ноября, 2024 09:00

Мир 0 комментариев

Россия в ночь на четверг нанесла новый комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Для атаки было применено более 90 ракет — эту цифру назвали не только Воздушные силы ВСУ, но и российский президент Владимир Путин, который делает это впервые. Путин утверждает, что удар стал возмездием за применение американских ракет ATACMS по целям в России. Он также пригрозил ударом ракетой «Орешник» по «центрам принятия решений» в Киеве.

На фоне очередной массированной атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Украине выступил Путин, который находится в Казахстане и участвует в саммите ОДКБ. Российский президент впервые с начала войны против Украины назвал число использованных для удара ракет, причем цифры почти полностью сошлись с теми, которые ранее дали Воздушные силы ВСУ.

«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей», — сказал Путин. Он утверждает, что целью удара были военные объекты, объекты оборонной промышленности и «системы их обеспечения» (Минобороны России вечером добавило в этот список и энергетическую инфраструктуру).

Президент России называл новую атаку на Украину ответом на «непрекращающиеся удары» по российской территории американскими ракетами ATACMS.

19 ноября ATACMS были использованы для удара по военным объектам на территории Брянской области. Об этом сообщали и украинские СМИ, и Путин. Спустя два дня Путин объявил об ответном ударе по Днепру новой экспериментальной ракетой средней дальности, название которое российский президент произнес впервые — «Орешник».

За следующие несколько дней слово «Орешник» стало своего рода мемом в российской политике, а лидер одной из парламентских партий явился в Госдуму в майке с портретом Путина и надписью «Крепкий орешник». Западные СМИ тем временем вынуждены оценивать новое оружие в контексте ядерной угрозы (удар по Днепру был нанесен ракетой в неядерном исполнении).

Выступая в Казахстане, Путин рассуждал о том, что в случае массированного применения новой ракеты мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия, «хотя оружием массового поражения „Орешник“, конечно же, не является» (цитаты по стенограмме на сайте Кремля).

Президент России пригрозил ударами «Орешником» по «центрам принятия решений в Киеве». Генштаб и Минобороны России, по его словам, сейчас «подбирают цели для поражения на территории Украины».

«Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России: по Санкт-Петербургу и Москве», — заявил Путин.

Российский президент утверждает, что серийное производство «Орешника» уже началось. СМИ со ссылкой на американские источники ранее писали, что Москва располагает всего несколькими такими ракетами. Путин фактически это подтвердил: «В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода».

При этом он с нескрываемым восторгом описал смертоносное воздействие своего нового оружия: «Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности солнца температура 5,5–6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль».

Позже на пресс-конференции Путин сравнил удар «Орешника» с ударом метеорита. А от ответа на вопрос, по каким центрам принятия решения могут быть нанесены удары, военным или политическим, он уклонился.

Украинские власти заявили, что это 11-й крупный удар по энергетической системе с марта. Россия за время войны вывела из строя около половины имеющихся генерирующих мощностей Украины, повредила систему распределения и вынудила власти ввести длительные отключения электроэнергии, пишет Reuters.

Ранее Путин утверждал, что энергетические объекты Россия атакует в ответ на удары дронов по российским НПЗ. Минобороны России же утверждало, что энергетика становится целью, так как обеспечивает объекты ВПК.

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