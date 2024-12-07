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Путин подписал с Лукашенко договор о гарантиях безопасности и пообещал ему «Орешник» (1)

Euronews 7 декабря, 2024 14:19

Мир 1 комментариев

Россия и Беларусь заключили соглашение, предусматривающее применение ядерного оружия "в ответ на агрессию"

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали в пятницу в Минске Договор о гарантиях безопасности, который предусматривает потенциальное применение ядерного оружия "в ответ на агрессию".

Как сообщается, документ определяет "взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства".

Подписание соглашения последовало за публикацией пересмотренной версии ядерной доктрины России, которая впервые поместила Беларусь под российский ядерный зонтик на фоне напряженности между Москвой и Западом из-за войны в Украине.

Путин подчеркнул, что новый договор предусматривает возможность использования всех средств для обеспечения безопасности, в том числе российского тактического ядерного оружия, размещенного в Беларуси, в ответ на агрессию.

В обновленной доктрине, которую Путин одобрил в прошлом месяце, был официально снижен порог возможного применения Россией своего ядерного оружия. Этот шаг последовал за решением президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по целям на российской территории с помощью поставляемых американцами ракет большой дальности.

В доктрине говорится, что Москва может применить ядерное оружие "в ответ на применение ядерного и других видов оружия массового уничтожения" против России или ее союзников, а также "в случае агрессии" против России и Беларуси с применением обычных вооружений, угрожающей "их суверенитету и/или территориальной целостности".

Диктатор Лукашенко, который правит в Беларуси уже более 30 лет, опираясь на российские субсидии и поддержку, позволил Москве использовать территорию своей страны для ввода войск в Украину в феврале 2022 года и разместить часть ее тактического ядерного оружия в Беларуси.

На встрече в Минске Лукашенко попросил Путина разместить в Беларуси еще и новые системы вооружений "Орешник", которые Москва недавно использовала для ударов по оборонному предприятию "Южмаш" в украинском Днепре.

Российский президент ответил, что это можно будет сделать во второй половине 2025 года - "по мере наращивания серийного выпуска комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения".

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