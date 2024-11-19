Путин обновил ядерную доктрину РФ. Ракеты ATACMS атаковали военный арсенал в Брянской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

В документе говорится, что "агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против Российской Федерации и (или) ее союзников будет рассматриваться как агрессия этой коалиции (блока, союза).

Указ определяет, что "сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи РФ, включая ядерное оружие".

"Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой", - заявил пресс-секретраь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, использование западных неядерных ракет ВС Украины против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ.

По словам Пескова, "ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзника".

В обновленной доктрине сохраняется положение о том, что решения о применении ядерного оружия будет принимать глава государства.

"Президент РФ может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения", - говорится в документе.

Путин подписал указ о новой ядерной доктрине страны 19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии в России.

ATACAMS против военных целей в РФ

Украинские военные во вторник утром сообщили о нанесении удара по арсеналу материально-технического обеспечения российских войск в районе города Карачев Брянской области. "Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", - заявили в Генштабе ВСУ. По данным украинской разведки на этом складе хранились на складе хранились корректируемые авиационные бомбы и боеприпасы, в том числе из КНДР.

Позднее минобороны РФ заявило, что ВСУ нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области.

"По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты «ATACMS» американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее "РБК-Украина" со ссылкой на источники предположила, что речь идет о первом ударе по территории России ракетами ATACMS. Z-канал "Военный осведомитель" также не исключил, что ВСУ осуществили комбинированную атаку с помощью беспилотников и западных ракет ATACMS или Storm Shadow.

В Брянской области была объявлена ракетная опасность. Местные жители сообщили о мощных взрывах.

Утром во вторник минобороны РФ заявило об уничтожении в Брянской области 12 украинских беспилотников.

На выходных американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Джо Байден снял запрет на использование Украиной американских баллистических ракет для ударов по российской территории. Немедленного подтверждения из Белого дома после этого не последовало. В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Киев получил от США разрешение на удары вглубь России "до 300 км".

Во вторник помощник госсекретаря США Брайан Николс в интервью бразильскому изданию O Globo на полях саммита G20 подтвердил разрешение ВСУ атаковать цели в России западными ракетами.

Николс сказал, что это разрешение, "возможно, даст России понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным". Он также предположил, что РФ после этого "возможно, начнет вести переговоры о мире" или "просто уйдет с украинской территории".