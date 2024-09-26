Путин: «критическая угроза» суверенитету России даже обычным оружием будет основанием для ядерного ответа

Путин сообщил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

7 июля этого года, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин не исключил изменение ядерной доктрины, оговорившись при этом, что сейчас об использовании ядерного оружия «даже думать» необходимости нет.

В среду, 25 сентября, Путин выступил на заседании постоянного совещания Совбеза России по ядерному сдерживанию. Кремль обнародовал его вступительное слово.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает «критическую угрозу», заявил Путин.

В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства «с участием или при поддержке ядерного государства» предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию, заявил Путин.

По его словам, в проекте обновленной ядерной доктрины будет расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживания.

Достоверная информация о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ, предупредил Путин.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие и в случае агрессии в отношении Беларуси, заявил он.

Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.

Путин утверждает, что уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам. Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.

Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совбеза России по ядерному сдерживанию.

Заявления Путина прозвучали на фоне дискуссии о том, может ли Запад разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. Ранее Путин уже обещал, что Москва жестко отреагирует на такое решение.

12 сентября он заявил, что разрешение Киеву наносить удары по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине.

«Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — говорил Путин.

Украина добивается от союзников, чтобы те разрешили ей бить их ракетами вглубь российской территории. Об этом постоянно говорит президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США.

Белый дом и Киев анонсировали встречу Зеленского с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, а СМИ ожидают, что после этих встреч может быть объявлено, какое решение принято по поводу разрешения бить западными ракетами по целям в глубине России.

Вечером в среду слова Путина прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Человек начинает трехдневную - ну это мы так саркастически говорим, „трехдневную“ - „специальную военную операцию“, а сегодня трясущимися руками с листа бумаги зачитывает следующее: смотрите, если мы будем провоцировать конвенционным оружием эту войну, то мы будем использовать против не ядерного государства ядерное оружие. Ну это абсолютно репутационное дно», — сказал Подоляк в эфире украинского телемарафона (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

«Это очевидно, что Российская Федерация не понимает, как остановить то, что дальше будет продолжаться в этой войне», — добавил он.

«Красные линии» Путина размываются еще больше

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов

Изменения, которые российский президент предложил внести в ядерную доктрину, настолько общие, что могут поставить российское руководство в неловкое положение. Особенно с учетом недавних поправок в Конституцию, которые включили в состав России две украинских области — Херсонскую и Запорожскую, а также Луганскую и Донецкую «народные республики».

«Чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — сказал Путин.

Граница России в последние годы — понятие не вполне определенное. Формально в будущем несколько эскадрилий F-16, залетевших в воздушное пространство Запорожской области, могут спровоцировать Третью мировую войну.

Такой сценарий вряд ли можно считать вероятным. Но новая редакция предусматривает ядерный ответ на массовый удар, например, беспилотниками. В сентябре Украина запускала по целям в России более 150 единиц за раз. Вероятно, такие удары повторятся, и тогда Россия будет стоять перед непростым выбором — либо устроить ядерную войну в ответ на обычный для этой войны налет БПЛА, либо продемонстировать, что ядерная доктрина не работает.

Еще одно положение доктрины очевидно касается ракет западного производства. О возможности получения Украиной разрешения на применение их против целей в России недавно писала мировая пресса.

«В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сказал Путин.

Однако эти ракеты уже применяются против целей в Крыму, который Россия считает своей территорией, а большинство остальных стран — частью Украины. И если Украина опять применит ATACMS или Storm Shadow против целей в Севастополе, а Россия не устроит в ответ Армагеддон, будет ли это означать что не работает ядерная доктрина или Конституция?

И дроны, и самолеты тактической авиации, и крылатые ракеты — все это нововведения, которые появились в ядерной доктрине из-за войны в Украине. Ядерные доктрины часто содержат довольно размытые формулировки. Это делается для того, чтобы у потенциального противника не было искушения совершить некое действие, близкое к «красной линии», но без ее пересечения. Но теперь эта размытость включает в себя слишком много.

Западные партнеры Украины серьезно относятся к ядерному сдерживанию с Россией. Опасения относительно возможного применения ядерного оружия не раз назывались как сдерживающий фактор в поставках тех или иных вооружений.

Однако с течением времени на Западе все больше политиков и военных разделяют точку зрения, которую несколько недель назад высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в присутствии своего британского коллеги — главы МИ-6 Ричарда Мура.

Бернс рассказал, что в конце 2022 года был момент, когда, по его словам, существовал реальный риск того, что — в ответ на череду неудач на поле боя — Россия применит тактическое ядерное оружие. По словам Бернса, он тогда обрисовал последствия такого применения российским официальным лицам.

«Однако я никогда не считал — и это мнение всего моего ведомства, — что нам по этому поводу нужно испытывать ненужный страх, — продолжил директор ЦРУ. — Путину свойственно действовать угрозами. Время от времени он будет и дальше бряцать перед нами оружием».

Однако до сих пор речь шла о заявлениях, пусть громких, но все-таки необязательных к исполнению. Теперь речь идет об изменении ядерной доктрины.