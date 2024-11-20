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Путин 2 недели не появлялся на публике. Зрителям показывают «консервы»: СМИ (1)

© Deutsche Welle 20 ноября, 2024 20:28

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Президент РФ не появлялся на публике с 7 ноября, в сообщениях о его встречах с политиками журналистка Faridaily увидела нестыковки.

Разница между реальными датами встреч президента РФ Владимира Путина и появлением информации о них на сайте Кремля в последнее время может достигать двух месяцев. На это во вторник, 19 ноября, обратила внимание журналистка Telegram-канала Faridaily Фарида Рустамова.

В последний раз Путин появлялся на публике 7 ноября, на заседании дикуссионного клуба "Валдай". С тех пор Кремль публикует только видеообращения и информацию о двусторонних встречах, значительная часть которой, как считает журналистка, подготовлена заранее.

Faridaily: Где находится Путин, знает только близкий круг

Где реально находится Путин, знает, судя по всему, только его охрана и узкий круг приближенных, пишет Faridaily. Издание также констатировало, что за несколько часов до публикации обновлений в ядерную доктрину пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждал, что корректировки "пока документально не оформлены".

Рустамова обратила внимание на нестыковки в графиках и внешнем виде ряда политиков, встречавшихся с Путиным.

Так, утром 19 ноября руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев присутствовал на выставке в Госдуме. В тот же день он, по данным Кремля, встречался с Путиным. Однако при таком формате Кремлем по-прежнему предписан пятидневный карантин, напомнила журналистка.

Другие возможные нестыковки Рустамова нашла и в датах общения с президентом РФ лидера Либерально-демократической партии России Леонида Слуцкого и руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

В Кремле публикацию не комментировали.

   

Обновления в ядерную доктрину РФ

Указ Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" был опубликован на официальном портале правовых актов РФ 19 ноября.

Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов", указано в обновленной доктрине.

Оговорено также, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства.

Кроме того, согласно доктрине, ядерное оружие может быть применено Россией, если возникнет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием".

Ряд СМИ отмечал, что обновленная ядерная доктрина РФ была обнародована вскоре после появления 17 ноября в газете The New York Times информации о том, что Украина получила от США разрешение бить предоставленным ими ракетами ATACMS по территории России.

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