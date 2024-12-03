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«Пустая трата денег!» Рижанка — об увиденном в Старой Риге

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 16:08

Для настроения 0 комментариев

Жалоба поступила от Айре, которая заметила, что в Старой Риге расставлено несколько кустов в горшках, которые, по ее мнению, выглядят как неживые, сообщает "Без Табу".

Айре считает, что растения, недавно выставленные на улицах Старого города, - пустая трата денег и, по ее мнению, выглядят безвкусно.

Журналисты поговорили с несколькими прохожими. Мнения людей разделились, но Рита рада, что в городе появляется все больше зелени. Лариса, напротив, считает, что такие горшки не подходят Старому городу.

Рижане беспокоятся, что растения не дождутся весны, ведь их только что высадили в грунт.

Садовод и агроном Юлия Вилцане активно делится советами по уходу за растениями на своем профиле в Instagram, она показывает кустарники в Старом городе. Отмечает, что они живы и, скорее всего, переживут зиму.

Садовник объясняет, что это вполне нормально - высаживать растения в конце ноября.

Рижская дума, в свою очередь, ответила, что в преддверии праздников Старый город получил не только 50 контейнеров для посадки деревьев и кустарников, но и новые скамейки и стойки для велосипедов. Этот проект обошелся в 609 000 евро. Менее устойчивые растения подготовят к зиме.

Цель озеленения - сделать Старый город более привлекательным и удобным для пешеходов с помощью насаждений и скамеек. В некоторых местах, например, у церкви Св. Петра, озеленение помогает ограничить  движение и несанкционированную парковку. 

Городская дума отмечает, что весной будут благоустроены многие участки и установлены дополнительные скамейки.

ФОТО скриншот видео программы "Без табу"

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