Пусть снова станут негражданами: идет сбор подписей за отъём гражданства Латвии

В Латвии не предусмотрено это делать, если в таком случае человек становится лицом без гражданства.

Сейчас на портале "Mana Balss.lv" предлагается внести изменения: лишать гражданства Латвии лиц с двойным гражданством, а натурализованным гражданам восстанавливать статус негражданина, если они осуждены за тяжкие преступления, в том числе шпионаж и участие в войне в российских военных организациях.

В Литве такой шаг уже сделан.

С 1995 года Сейм каждого созыва рассматривает целый список лиц, которые не имели права натурализоваться в обычном порядке, но получили гражданство за заслуги перед Латвией. Особенно по количеству таких лиц выделяется 6-й Сейм, когда гражданство таким образом получили 149 человек.

В основном гражданство было предоставлено спортсменам, деятелям культуры, ученым, предпринимателям.

За первые четыре года большинство получивших гражданство за заслуги по национальности были русскими (110), евреями - 17, белорусами - 16, украинцами - 13, остальных же можно сосчитать на пальцах одной руки, свидетельствует информация, обнародованная на сайте Сейма.

Бывали и случаи, когда комиссия не поддерживала какого-то кандидата, а Сейм голосовал за него, например, за спортсменов Олега Знарока и Андрея Бондаренко.

Последними в числе получивших гражданство за особые заслуги перед Латвией решением Сейма стали дирижер Карел Марк Шишон и кинорежиссер Борис Фрумин. А по закону гражданство присвоено шести лицам, так как они не могли получить гражданство за особые заслуги (такая норма закона вступила в силу с 1999 года): бизнесмену Эндрю Джону Джейму, нейрохирургу Баселю Якубу Вахбе, бизнесмену Джону Мартину Талли, преподавателю Бенджамину Морису Роту, писательнице Диане Мэй Матхур, спортсменке Катержине Крейчи.

(Diena)