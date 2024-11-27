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Пуданс? До конца года Латвия сменит командующего НВС

© LETA 27 ноября, 2024 18:05

Новости Латвии 0 комментариев

Парламентские фракции партии "Новое Единство", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" обещают поддержать кандидатуру выдвинутого на должность командующего Национальными вооруженными силами (НВС) бригадного генерала, командира Земессардзе Каспарса Пуданса.

В среду после встречи с Пудансом руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц подчеркнул в разговоре со СМИ, что парламентская фракция "Нового Единства" приняла единодушное решение о поддержке Пуданса.

"Мы видим, что есть четкая, патриотическая позиция, знания и четкое представление о развитии НВС в этой очень сложной геополитической ситуации", - рассказал Юревиц.

Он пожелал удачи Пудансу, добавив, что вопрос о его поддержке - вопрос не только правительственной коалиции, но и оппозиции, и выразил надежду, что Пуданса поддержат и депутаты оппозиционных партий.

Глава фракции также выразил уверенность, что Пуданс может быть утвержден в должности еще в этом году.

Кандидатура Пуданса обсуждалась и во фракции СЗК в Сейме. Как рассказал агентству ЛЕТА руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис, депутаты СЗК также единогласно поддерживают Пуданса.

С Пудансом в среду встречались и депутаты оппозиционного "Объединенного списка".

"Пуданс, на наш взгляд, очень подходящий кандидат на ответственный пост командующего НВС. Опытный, компетентный и решительный. Офицер с установками, которые не будут меняться в зависимости от разных политических веяний, он сделает все для безопасности Латвии", - охарактеризовал кандидата руководитель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс в сообщении для СМИ.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев также подчеркнул в беседе с агентством ЛЕТА, что депутаты фракции поддержат кандидатуру Пуданса на посту командующего НВС.

Как сообщалось, на должность командующего НВС Пуданс был номинирован президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
 

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