PTAC оштрафовал и приостановил работу компании, торгующей цветами из мыла

PTAC обязал "Vannas puķes" прекратить недобросовестную коммерческую практику, которая проявляется в предложении и продаже потребителям товаров, доставку которых компания не может обеспечить в обещанный срок, а также в невозврате потребителям денег за недоставленный товар.

Кроме того, компания не предоставила потребителям эффективные возможности для коммуникации.

В то же время PTAC запретила компании заниматься недобросовестной коммерческой практикой, например, предлагать товары, которые не могут быть доставлены.

«Vannas puķes» осуществлял коммерческую практику на уже не функционирующем сайте www.vannaspukes.lv и продолжает ее на сайте glamourgift.lv, предлагая товары и заключая с потребителями дистанционные договоры на их приобретение.

PTAC установила, что компания также рекламирует и предлагает товары в социальных сетях Facebook и Instagram.

В период с 21 июня по 25 октября этого года PTAC получила восемь жалоб потребителей и предоставила 13 консультаций в ответ на электронные письма и телефонные звонки потребителей о поведении "«Vannas puķes»".

По данным Firmas.lv, "Vannas puķes" зарегистрировано в августе 2023 года с уставным капиталом в 10 евро. Владельцем компании является Лайла Скуиня.