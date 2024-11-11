Прототип нового бронежилета и чемоданчик для шпионов: латвийские учёные показали свои новые разработки для армии

Одно из наших последних изобретений - прототип нового защитного жилета.

«Этот жилет имеет дополнительное преимущество - более мягкую панель с нано-покрытием, которое повышает безопасность и снижает вес. Вес уменьшился в среднем на 10 %. Он обладает повышенной защитой, а также дополнительным преимуществом - датчиком, расположенным между телом и панелью, который обнаруживает удар пули, может считывать силу удара и определять местоположение удара в теле. Это позволит солдатам в штабе получать информацию», - рассказала Иева Баке, ученый из Рижского технического университета (RTU), в программе „900 секунд“ на канале TV3.

Она добавила, что данная модель является мужской, но также хорошо адаптируется к женским формам. Однако в этой области необходимо продолжать работу.

Но это еще не все. В течение нескольких лет RTU в сотрудничестве с Институтом математики и информатики, Институтом электроники и вычислительной техники Латвийского университета разрабатывали чемодан для обеспечения безопасности хранения информации. По сути, это чемодан, для которого разработано специальное техническое решение и материал, а также саморазрушающийся носитель памяти, объясняет в программе профессор-стажер RTU Сергей Гайдуков.

Когда чемодан подвергается электромагнитному излучению, увидеть его содержимое невозможно. Материал также помогает подавить любые телекоммуникации, то есть если включить мобильный телефон и попытаться позвонить, соединения не произойдет. А специально разработанный самоуничтожающийся носитель гарантирует, что информация, хранящаяся в нем, может быть прочитана только в определенном месте - если чемодан открыть в другом месте, носитель «погибнет».

Где можно использовать такую ​​технологию? Гайдуков подчеркивает, что все зависит от цели, но использование можно внедрить и в повседневную жизнь и в обществе, например, разработав кошельки со специальным покрытием – это защитило бы банковские карты от прочтения и хищения.