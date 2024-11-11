Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers

Прототип нового бронежилета и чемоданчик для шпионов: латвийские учёные показали свои новые разработки для армии

Редакция PRESS 11 ноября, 2024 16:24

Новости Латвии 0 комментариев

TV3

В области военных разработок сейчас можно выделить как минимум два новых достижения, сообщает телеканал TV3, пригласивший в студию экспертов по случаю Дня Лачплесиса.

Одно из наших последних изобретений - прототип нового защитного жилета.

«Этот жилет имеет дополнительное преимущество - более мягкую панель с нано-покрытием, которое повышает безопасность и снижает вес. Вес уменьшился в среднем на 10 %. Он обладает повышенной защитой, а также дополнительным преимуществом - датчиком, расположенным между телом и панелью, который обнаруживает удар пули, может считывать силу удара и определять местоположение удара в теле. Это позволит солдатам в штабе получать информацию», - рассказала Иева Баке, ученый из Рижского технического университета (RTU), в программе „900 секунд“ на канале TV3.

Она добавила, что данная модель является мужской, но также хорошо адаптируется к женским формам. Однако в этой области необходимо продолжать работу.

Но это еще не все. В течение нескольких лет RTU в сотрудничестве с Институтом математики и информатики, Институтом электроники и вычислительной техники Латвийского университета разрабатывали чемодан для обеспечения безопасности хранения информации. По сути, это чемодан, для которого разработано специальное техническое решение и материал, а также саморазрушающийся носитель памяти, объясняет в программе профессор-стажер RTU Сергей Гайдуков.

Когда чемодан подвергается электромагнитному излучению, увидеть его содержимое невозможно. Материал также помогает подавить любые телекоммуникации, то есть если включить мобильный телефон и попытаться позвонить, соединения не произойдет. А специально разработанный самоуничтожающийся носитель гарантирует, что информация, хранящаяся в нем, может быть прочитана только в определенном месте - если чемодан открыть в другом месте, носитель «погибнет».

Где можно использовать такую ​​технологию? Гайдуков подчеркивает, что все зависит от цели, но использование можно внедрить и в повседневную жизнь и в обществе, например, разработав кошельки со специальным покрытием – это защитило бы банковские карты от прочтения и хищения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это как бомбы замедленного действия»: кто-то переместил в космосе британский спутник Skynet

Для настроения 18:01

Для настроения 0 комментариев

Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью, сообщает BBC.

Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью, сообщает BBC.

Читать
Загрузка

Было бы полным безумием «раскачивать лодку»: политолог описал перспективы действующей коалиции

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

Читать

Собачка дома одна! Как задержанный лихач объяснялся с полицией

ЧП и криминал 17:37

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции во время выполнения служебных обязанностей заметили водителя BMW, спешившего на высокой скорости — 180 км/ч, что на 84 км/ч превышает установленное ограничение.

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции во время выполнения служебных обязанностей заметили водителя BMW, спешившего на высокой скорости — 180 км/ч, что на 84 км/ч превышает установленное ограничение.

Читать

«Справочник сопротивления»: охотники создали первый в Латвии сборник советов для партизан

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

Читать

Алвис Херманис: теперь мой сын — солдат…

Выбор редакции 17:22

Выбор редакции 0 комментариев

Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

Читать

Бюрократический бред и глупость: родителей удивили требования школы для допуска ребенка к экзаменам

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Читать

Кладём деньги на бочку и говорим что нам нужно: политолог Кудорс о подходе к Трампу

Мнения 17:12

Мнения 0 комментариев

Политолог Андрис Кудорс считает, что было бы неплохо нам поучиться у Польши, которая открыто заявила о желании разместить на своей территории военную базу НАТО.

Политолог Андрис Кудорс считает, что было бы неплохо нам поучиться у Польши, которая открыто заявила о желании разместить на своей территории военную базу НАТО.

Читать