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Протесты по всей Грузии продолжились третью ночь после приостановки переговоров о вступлении в ЕС

Euronews 1 декабря, 2024 14:21

Мир 0 комментариев

В Грузии продолжаются протесты против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Проевропейский президент Саломе Зурабишвили в интервью Euronews назвала избранный парламент нелегитимным

По всей Грузии третью ночь подряд прошли демонстрации протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский Союз.

В Тбилиси полиция применила для разгона манифестнатов водометы и слезоточивый газ, постепенно оттеснив их с проспекта Руставели. Но и утром акция протеста в центре города продолжилась.

Местные СМИ отмечают, что на этот раз действия полиции не были столь жесткими, как накануне.

В ночь на субботу в ходе столкновений с полицией были арестованы более 100 человек. Некоторые СМИ сообщили, что полиция преследовала и избивала демонстрантов, собравшихся перед зданием парламента страны.

Оспариваемая победа правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября, которые многие рассматривали как референдум по поводу стремления Грузии вступить в ЕС, вызвала масштабные демонстрации и привела к бойкоту парламента со стороны оппозиции.

Президент называет парламент нелегитимным

В интервью Euronews президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что масштабы протестов беспрецедентны, поскольку они вышли за пределы столицы.

"С каждым днем на улицах становится все больше людей. И что еще более важно, в стране растет реальное несогласие. В государственных учреждениях люди уходят в отставку, или протестуют, или подписывают петиции, в зависимости от того, о каком учреждении идет речь", - сказала она.

Она также назвала нынешнее правительство, возглавляемое популистской партией "Грузинская мечта", "нелегитимным".

"Они никем не признаны, - заявила Зурабишвили. - Их не признало население Грузии, в первую очередь. Их не признали политические силы в стране, потому что ни одна оппозиционная партия не признала их победителями на этих частично сфальсифицированных выборах, и никто не согласился принять участие в работе парламента. Только одна партия, так что это нелегитимный парламент".

Оппозиция утверждает, что парламентские выборы были сфальсифицированы с помощью России, чтобы поставить у власти дружественную Москве партию и удержать Грузию в российской орбите.

Европейские наблюдатели за выборами заявили, что октябрьское голосование проходило в атмосфере раскола, отмеченной случаями подкупа, двойного голосования и физического насилия.

Заявление правительства о приостановке переговоров о вступлении в ЕС прозвучало через несколько часов после того, как Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую голосование "как несвободное и несправедливое".

В резолюции говорится, что выборы стали еще одним проявлением продолжающегося демократического отката Грузии, "за который полностью ответственна правящая партия "Грузинская мечта"".

ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление в декабре 2023 года при условии, что она выполнит рекомендации блока, но приостановил этот процесс и сократил финансовую поддержку в начале этого года после принятия противоречивого закона об "иностранном влиянии", который многие расценили как удар по демократическим свободам.

Евродепутаты призвали провести повторное голосование в течение года под тщательным международным наблюдением и с помощью независимой избирательной администрации.

Они также призвали ЕС ввести санкции и ограничить официальные контакты с грузинским правительством.

Кобахидзе отвечает

Премьер-министр Грузии в ответ называл заявления европейских политиков "каскадом оскорблений" и заявил, что "недоброжелатели страны превратили Европарламент в тупое орудие шантажа против Грузии, что является большим позором для Евросоюза".

Ираклий Кобахидзе также сказал, что Грузия откажется от бюджетных грантов от ЕС до конца 2028 года.

Критики обвиняют "Грузинскую мечту" в том, что она становится все более авторитарной и склоняется в сторону Москвы.

Недавно партия провела законы, похожие на те, которые Кремль использует для подавления свободы слова и прав ЛГБТК+.

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