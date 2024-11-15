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«Просыпается сейчас Мартин где-то в Германии»: как депутаты главе airBaltic зарплату замораживали

© LETA 15 ноября, 2024 14:30

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы на два года заморозить зарплату в правлениях и советах государственных и муниципальных обществ капитала, вчера Сейм в окончательном чтении поддержал срочные поправки к закону об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица.

До 1 мая следующего года правительство должно издать правила, создав новую систему, которая обеспечила бы эффективное и основанное на международной практике управление государственными и муниципальными обществами капитала.

На два года остановить рост зарплат на государственных предприятиях предложил президент Латвии Эдгар Ринкевич, чтобы способствовать соразмерному и соответствующему возможностям государственного бюджета определению вознаграждения в государственных и муниципальных обществах капитала.

В ходе дебатов по законопроекту некоторые депутаты указали на проблемы, которые конкретным регулированием не устранить.

Красочно высказался Янис Витенбергс (Национальное объединение): "Были рабочие группы, все потом друг друга хвалили и говорили о том, какая работа вложена, какие компромиссы достигнуты, но ничего не изменится. К сожалению, единственная польза возможна в будущем, если эти правила Кабмином будут разработаны так, чтобы были различия в зарплатах в дальнейшем, когда-то потом. И вот один из самых популярных, самый популярный член правлений здесь, в Латвии, - Мартин Гаусс... Все знают, сколько Мартин Гаусс зарабатывает. Я думаю, он сейчас просыпается где-то в Германии, потягивается и звонит своей ассистентке, спрашивает: ну что, эти депутаты там, в Латвии, решают, что у меня изменится? И помощница ему может сказать: нет, зарплату не урежут, Мартин, и не заморозят. [...] Сейчас Мартин Гаусс в Германии, вероятно, откупоривает какой-то напиток и вполне доволен проделанной Сеймом работой, так как у него будет возможность к 830 тысячам прибавить еще 2,6 процента".

Коллеге ответила Скайдрите Абрама: "Что касается сказанного об "airBaltic", то то же самое касается "Rīgas siltums": да, это публичные лица, контролируемые общества капитала, и всем им устанавливается замораживание зарплат. Замораживание с того момента, когда вступают в силу нормы: то есть если сегодня мы принимаем решение "за", завтра президент его рассматривает, провозглашает, в субботу, значит, оно вступает в силу в субботу. То есть вознаграждения замораживаются. Да, и у Мартина Гаусса, и у руководства, совета и правления "Rīgas siltums" прирост возможен в размере 2,6 процента, если в 2023-2024 годах не было соответствующего увеличения. Это определено. Но еще раз хочу сказать, что работа продолжается, на этом ничего не закончилось. Мы все отозванные предложения будем рассматривать отдельно и с той мыслью, что это предложения по улучшению управления общественными компаниями".

(Diena)

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