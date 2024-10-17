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Просто по-латышски не понимают? Катастрофа с математикой в бывших русских школах

© LETA 17 октября, 2024 10:01

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Государственный центр содержания образования (ГЦСО) недавно опубликовал обзор результатов экзаменов в школах в конце прошлого учебного года. Экзамены в средней школе сданы, если учащийся набрал не менее 15%, а в следующем году этот минимальный порог будет повышен еще на 5%. Как сообщила представитель ГЦСО Яна Вейнберга, на экзамене по математике в 9-х классах среднего показателя не достигли 359 учебных заведений, то есть больше половины.

Недавно опубликованные данные показывают, что хуже всего дела обстоят в школах Латгале и бывших школах нацменьшинств.

В целом по стране 68 из 113 школ, реализующих программы нацменьшинств, не достигают среднего показателя на экзаменах в основной школе.

По типам школ самый низкий показатель у средних школ с дистанционным обучением - 22,5%. После пандемии количество частных школ дистанционного обучения увеличилось, и они стали предлагать программы не только средней, но и основной школы.

В этом учебном году количество учащихся на дистанционном обучении составляет почти 12 000 человек - в три раза больше, чем восемь лет назад. Это уже 5% общего числа учащихся.

Больше всего учащихся обучается в 12-х классах дистанционных школ - 3200 человек. Всего таких школ 20-30, меняется лишь соотношение учредителей: частных школ становится больше, а муниципальных - меньше.

Обучение в частных школах платное, поэтому бизнес процветает, однако результаты дистанционного обучения катастрофически низкие. По подсчетам "Ir", общий оборот восьми частных школ дистанционного обучения в прошлом году составил более 9 млн евро, прибыль - 1,3 млн евро.

Среди школ такого типа выделяется средняя школа с дистанционным обучением "Izi", где экзамен по математике сдавали 94 ученика. Треть его не сдала, а средний балл составил всего 11,7%. Тем временем реклама на сайте школы призывает: "Пройди два класса за год и обойди своих бывших одноклассников!".

В ГЦСО поясняют, что такая возможность существует в любой школе по решению педагогического совета и распоряжению руководителя учебного заведения. Но почему в реальности получается, что учащиеся дистанционной школы "Izi" не могут закончить даже один класс?

Директор школы Эва Мамонова поясняет, что в этом году "Izi" завершила первый полный учебный год, а низкие результаты - следствие знаний, которые детям привили в предыдущих школах, где они учились.

(Ir)

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